قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الجيش الروسي سيحرر جميع الأراضي التي تنتمي إلي روسيا- بموجب الدستور- من القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضح ريتر، أن "روسيا لن تترك المناطق التابعة لها وفقا للدستور”، مشيرا إلى أن “الروس لن يستسلموا حتى يحرروا أراضيهم”.

وأضاف أنه “في الوقت نفسه، إذا واصلت سلطات كييف الأعمال العدائية، فسوف تفقد السيطرة على مدن مثل خاركيف وأوديسا”.

وفي وقت سابق، قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن روسيا قد تلحق قريبًا هزيمة استراتيجية بالجيش الأوكراني.

وقال ريتر: "أوكرانيا تخسر في كل الاتجاهات والقوات المسلحة الأوكرانية استنزفت احتياطياتها وهي على وشك الانهيار الكامل".

وأوضح أن “روسيا في طريقها بالفعل لتحقيق أحد الأهداف الرئيسية للعملية الخاصة في المستقبل القريب، إلحاق هزيمة استراتيجية بالقوات الأوكرانية”.