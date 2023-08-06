مقتل 3 مدنيين في قصف ليلي على أوكرانيا

كشف مسؤولون أن ثلاثة مدنيين لقوا حتفهم في ليلة من القصف المكثف في أنحاء أوكرانيا.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال أوليه سينيهوبوف، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية المحلية في منطقة خاركيف الأوكرانية، إن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون في غارة جوية روسية.

وذكر أليكسي كوليمين، عمدة دونيتسك الذي عينته موسكو، أن امرأة في الثمانينيات من عمرها لقيت مصرعها أيضًا وسط قصف أوكراني للمدينة، وفقًا لما قالته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وقال سيرهي تيورين، نائب رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خميلنيتسكي في أوكرانيا، إن الصواريخ الروسية أضرت بالعديد من المباني في المنطقة، وأصابت عاملًا في صومعة حبوب وأثار حريقًا في أحد المستودعات.

وفي سياق أخر، أعلنت سلطات مقاطعة خيرسون التي انضمت إلى روسيا مقتل مدنيين اثنين بقصف قوات كييف لبلدة غورنوستيفكا في المقاطعة.

وقال مصدر في الطوارئ: "أصيب مدنيان بجروح أدت إلى مقتلهما نتيجة قصف بلدة غورنوستيفكا".