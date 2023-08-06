بعشرات الصواريخ والمسيرات.. أوكرانيا تكشف تفاصيل هجوم روسي عنيف خلال الليل







أعلنت أوكرانيا، اليوم الأحد، إسقاط 30 صاروخا و27 مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل.

ووفقاغ لوكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرانفورم"، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان لها إن روسيا شنت الليلة الماضية هجوما صاروخيا وجويا آخر على الأراضي الأوكرانية.

وأوضح البيان: "شنت القوات الروسية خلال اليوم الماضي 20 ضربة صاروخية. دمرت وحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية الأوكرانية اثني عشر صاروخا من طراز كاليبر. بالإضافة إلى ذلك، شن العدو 62 غارة جوية، بعد أن استخدم على وجه الخصوص أربع ذخائر من طراز شاهد (تم تدميرها جميعًا)".

وتابع: "كما أطلق الروس النيران بمنظومات إطلاق صواريخ متعددة (MLRS) 68 مرة. وفي أعقاب الهجمات الروسية، تم الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمنازل السكنية".

وقالت هيئة الأركان العامة إن تهديد الضربات الصاروخية والجوية الروسية مستمر في جميع أنحاء أوكرانيا.

وأضاف أنه في الساعات الأربع والعشرين الماضية، شن سلاح الجو الأوكراني سبع ضربات على مجموعات ذخيرة ومعدات عسكرية روسية حيث أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية موقعين لقيادة العدو، وخمسة أفراد، ومجموعة ذخيرة ومعدات عسكرية، وأربعة أنظمة مدفعية في موقع إطلاق نار، وخمسة مستودعات ذخيرة، ونظام حرب إلكتروني واحد.