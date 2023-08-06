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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غيرت كلامها.. أوكرانيا تتنازل عن خطة زيلينسكي للسلام في اجتماع جدة

أوكرانيا
أوكرانيا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين في أوروبا، إن أوكرانيا لم تتمسك بتنفيذ خطة زيلينسكي للسلام، بعد أن كانت تصرّ عليها في السابق في اجتماع جدة.

أوضحت وول ستريت جورنال، أن المشاركين في اجتماع جدة من قبل أوكرانيا، أظهروا المزيد من الرغبة في توحيد المواقف.

وشدد أحد المسؤولين في أوروبا، أنه إذا كانت أوكرانيا قد أصرت في اجتماع كوبنهاجن على تبني خطتها للسلام المطالبة بالانسحاب الكامل للقوات الروسية، فإن مثل هذه التصريحات لم تصدر عن ممثليها في اجتماع جدة.

وتابعت الصحيفة: "لم تعد أوكرانيا تصر على خطتها للسلام، وأن الدول الأخرى بدورها لم ترغم أوكرانيا على التخلي عن خطتها للسلام".

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف في تعليق على اجتماع جدة حول أوكرانيا، انعدام الحاجة للمفاوضات مع كييف، وأن على العدو الركوع على ركبتيه متوسّلا الرحمة.

وتحتضن مدينة جدة يومي 5 و6 أغسطس مشاورات حول التسوية في أوكرانيا في ظل غياب الجانب الروسي، حيث يحضر الاجتماع ممثلون عن أكثر من 30 دولة، بينها البرازيل وبريطانيا والهند والصين والولايات المتحدة وتركيا وجنوب إفريقيا، والاتحاد الأوروبي.

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