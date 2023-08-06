نجم برشلونة يوقع عقود انضمامه إلى أهلي جدة

حسم نادي أهلي جدة السعودي صفقة ضم الإيفواري فرانك كيسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، لتدعيم الفريق في الموسم الجديد.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، فإن أهلي جدة وبرشلونة وقعا كافة عقود صفقة فرانك كيسي.

وأضاف أن فرانك كيسي خضع للفحوصات الطبية في العاصمة الفرنسية باريس.

ووفقا لتقارير صحفية فإن فرانك كيسي سيحصل على 60 مليون يورو مقسمة على 3 مواسم، بينما يحصل برشلونة على 15 مليون يورو.

وأبرم نادي أهلي جدة 3 صفقات عالمية خلال الصيف الحالي، إذ تعاقد مع الحارس السنغالي إداورد ميندي والبرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز .