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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن حرب أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الجيش الأمريكي لم يشهد قط ما يحدث في مسرح العمليات الأوكراني.

جاءت تصريحات ريتر تعليقا على تصريحات القائد السابق للقوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي في العراق وأفغانستان ديفيد بتريوس.

وجادل بتريوس بأن الولايات المتحدة يمكن أن تتعامل مع الصعوبات التي تواجهها أوكرانيا في مواجهة روسيا. وعلى حد قوله، يمكن للولايات المتحدة أن تقوم بقصف مكثف لحقول الألغام، ومن ثم إطلاق جرافات عليها بدعم من مروحيات مقاتلة.

وقال ريتر في رده على هذه التصريحات، إن بترايوس كذب على الشعب الأمريكي بشأن ما يحدث في العراق وأفغانستان من أجل دفع الكونجرس لمواصلة دعم الحروب في هذه الدول.

وأضاف: "جنرال، أنت تستمر في فعل الشيء نفسه، أنت تخدع الأمريكيين ... تتحدث عن القصف، لكن متى كانت آخر مرة قصفنا فيها أي شيء؟ أنت تعرف الجواب وأنا أفعل. استخدمنا القصف إلى حد محدود خلال حرب الخليج. كم عدد حقول الألغام التي فجرناها أيها الجنرال؟ صفر”.

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وأشار ريتر إلى أن "هناك ما يسمى بالدفاع الجوي".

وقال: "لم تواجه القوات الجوية الأمريكية أبدًا أي شيء يشبه ما يستخدمه الروس في مسرح العمليات الأوكراني".

الجيش الأمريكي أوكرانيا الولايات المتحدة

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