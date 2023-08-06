بسبب أوكرانيا .. أزمة خطيرة تهدد الاتحاد الأوروبي

قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إن قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي سيصبح عبئًا ثقيلًا على الاتحاد من الناحية المالية، وهذا يدعو إلى التشكيك في مستقبل المشروع الأوروبي.

وأوضحت “فاينانشيال تايمز”، نقلا عن مصادر، أنه في نهاية يونيو، بدأ قادة الاتحاد الأوروبي مناقشة جادة لقضايا انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أنه “خلال المحادثات غير الرسمية، أصبح من الواضح كيف سيكون على الجمعية أن تتكيف بشكل جذري مع مثل هذا التوسع التاريخي".

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا انضمت أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فلن تكون فقط واحدة من أكثر الدول اكتظاظًا بالسكان في الكتلة، ولكن أيضًا أفقر دولة في الاتحاد.

ومع ذلك، كان عرض كييف، أكثر من أي عرض آخر، هو الذي أثار تساؤلات جدية حول مستقبل المشروع الأوروبي بأكمله.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قبول أوكرانيا، بما أن أراضيها الزراعية أكبر من إيطاليا والقطاع الزراعي الذي يوظف 14٪ من سكانها، سيكون بمثابة "تغيير قواعد اللعبة" في الاتحاد الأوروبي، وبذلك تصبح كييف أكبر متلقي للتمويل من الإعانات الزراعية والبرامج الزراعية في الاتحاد الأوروبي.

في هذه الحالة، سيتعين على المزارعين في البلدان الأخرى الموافقة على مدفوعات أقل بكثير، أو سيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يذهب من أجل زيادة كبيرة في ميزانيته الزراعية، حسبما ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”.

وأضافت: “في فرنسا، حيث القطاع الزراعي "له تأثير هائل"، التداعيات السياسية ستكون مخيفة".