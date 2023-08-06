قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن الأمر الذي أصدره الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بتقدم القوات في اتجاه زابوريجيا يدمر الجيش.

وقال سوسكين، على مدونته على “يوتيوب”: "ماذا تفعل هناك يا زيلينسكي؟.. من المستحيل اختراق الدفاعات. من ينصحك بفعل هذا؟.. لن يقود القائد جنوده هناك”.

أشار إلى أن روسيا قامت ببناء العديد من المناطق المحصنة القوية، والتي تنكسر ضدها الألوية الأوكرانية المتقدمة.

وأكد سوسكين: "هذا قتل متعمد لأفراد".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، روي ماكجفرن، إنه يتعين على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تحذير الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أنه خسر بالفعل.

وقال ماكجفرن: "يجب أن يخبر بايدن زيلينسكي أن اللعبة قد انتهت، لقد خسر… قدمنا له كل ما يريد تقريبًا، لكنه خسر”.

وأشار إلى أنه إذا لم يقل رئيس الولايات المتحدة هذا، فسيواصل الروس سحق القوات المسلحة الأوكرانية حتى العام المقبل.