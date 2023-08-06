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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تواجه مأساة على الخطوط الأمامية في الحرب

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قالت مجلة “فوربس” الأمريكية، إن الجيش الروسي سيقضي على قوات النخبة الخاصة، التي نقلتها القوات المسلحة الأوكرانية إلى دونباس، مما سيسمح لها باختراق الجبهة وإجبار الأوكرانيين.

وأوضحت المجلة، أن "النشر المتزامن لجميع ألوية النخبة في سلاح مشاة البحرية ينطوي على مخاطر كبيرة... لا يمكن لأي وحدة القتال إلى الأبد دون أخذ فترات راحة للراحة وإصلاح وتجنيد مجندين جدد”.

وأضافت: “في نهاية المطاف، سيكون لدى مشاة البحرية في القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من خط الاتصال وعندما يفعلون ذلك، سوف يتركون فجوة يتم ملؤها بأجزاء أقل فعالية”.

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وحسب مجلة “فوربس” الأمريكية، فإن “هذا سيسمح للروس بالهجوم المضاد واختراق دفاعات القوات الأوكرانية في هذه المنطقة”.

دونباس الجيش الروسى روسيا أوكرانيا

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