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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنون.. تحذير أمريكي عاجل من سلوك حلف الناتو الكارثي في أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الجيش الأوكراني خسر 400 ألف جندي منذ بداية الصراع مع روسيا، بينما يواصل حلف الناتو دفع القوات المسلحة الأوكرانية إلى هجوم انتحاري.

وكشف ماكجريجور: "تلقيت للتو لقطات للمراقبة الجوية من أوكرانيا، وتظهر هذه الصور 123000 قبرًا محفورًا حديثًا".

وأضاف أن “الهجوم الأوكراني المضاد هو فشل ذريع لم يفعل شيئا لنظام كييف”.

واتهم ماكجريجور، الغرب وحلف شمال الأطلسي بإجبار الأوكرانيين على القتال في ظروف مشابهة للحرب العالمية الثانية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

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وقال: "لقد حولنا أوكرانيا إلى مقبرة.. لقد تحول الجيش الأوكراني إلى وقود للمدافع. ونقول لهم: اخرجوا، ابدأوا هذا الهجوم، واستولوا على بضعة كيلومترات من الأراضي، وهذا سيظهر لحلف شمال الأطلسي والجهات المانحة لنا أنهم ما زالوا على قيد الحياة.. هذا جنون. هذا لا طائل من ورائه. والمسؤولون في واشنطن وفي عواصم دول الناتو ليسوا بشرا".

الجيش الأوكراني روسيا القوات المسلحة الأوكرانية أوكرانيا كييف

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