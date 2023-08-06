عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تقدم خطة سلام لإنهاء الصراع في أوكرانيا |تعرف على تفاصيلها

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن المملكة العربية السعودية، قدمت خلال المحادثات التي جرت في جدة، خطة بديلة لحل النزاع في أوكرانيا، وقد أبلغت بها روسيا أيضا.

وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية، نقلا عن دوائر دبلوماسية في جدة، أنه “تم تقديم خطة سلام محتملة أخرى في المحادثات في المملكة العربية السعودية".

وأضافت: “تم تقديم هذه الخطة من قبل السلطات السعودية وعدد من الدول الأخرى، إلى جانب إبلاغ روسيا بها”.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن جزء من هذه الخطة البديلة، التي تختلف عن ما يسمى بـ "خطة زيلينسكي للسلام"، هو ضمان سلامة أوكرانيا، ووقف إطلاق النار على جميع الجبهات، وبداية مفاوضات السلام تحت رعاية الأمم المتحدة وتبادل الأسرى.

وفي وقت سابق من اليوم، قال البيت الأبيض، إن مشاورات جدة كانت فرصة لمناقشة كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفا أن “مشاورات جدة حول أوكرانيا كانت جيدة وبناءة نحو تحقيق سلام عادل”.

كما وجهت الولايات المتحدة الشكر للمملكة العربية السعودية على استضافة 40 دولة للتشاور بشأن أوكرانيا.

كانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، ذكرت نقلاً عن مسؤولين أوروبيين، أن أوكرانيا في المحادثات في جدة بالسعودية لم تعد تصر على تبني "خطة السلام" للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

خطوة نحو السلام.. بيان عاجل من أمريكا بشأن محادثات جدة حول أوكرانيا

من جدة بالسعودية .. الصين تدعم جولة ثالثة من المباحثات حول وقف حرب أوكرانيا

وأوضحت “وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤول أوروبي: “في تلك المحادثات، أصرت أوكرانيا على أن تقبل الدول النامية الكبرى خطة زيلينسكي للسلام، التي تستند إلى مطلب ألا يبدأ السلام إلا بعد الانسحاب الكامل للقوات الروسية".

وتابعت: "لم تعد أوكرانيا تصر على القبول وأن دولاً أخرى لم تصر على أن تتخلى كييف عنها".

خطة زيلينسكي المملكة العربية السعودية السعودية جدة روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

الكفن.. خالد الجندي يكشف عن آخر كلمات شمس البارودي لابنها أثناء دفنه

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

خاص.. أول تعليق من وكالة إيكوبا على أنباء انضمامه للأهلي

موضوعات متعلقة

اعتراف أمريكي.. الغرب يشكل تحالفًا عسكريا لدخول أوكرانيا

"واجهة مبهرة".. الحبتور يتغنى بمدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي |فيديو

استشهاد 3 أشخاص.. جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن استهداف سيارة فلسطينية جنوب جنين

أصدقاء حتى نهاية الحرب .. إعلان مقلق من أوكرانيا بشأن بولندا

أكثر المعارك دموية.. الجيش الأوكراني يكشف تفاصيل صادمة عن الحرب

خطوة نحو السلام.. بيان عاجل من أمريكا بشأن محادثات جدة حول أوكرانيا

بصواريخ بعيدة المدى .. القوات الروسية تشن هجمات قوية على القواعد الجوية الأوكرانية

ضابط مخابرات أمريكي يفضح أكاذيب ومبررات بريطانيا لفشل هجوم أوكرانيا المضاد

ترشيحاتنا

السعودية تقدم خطة سلام لإنهاء الصراع في أوكرانيا |تعرف على تفاصيلها

الدولار مستقر.. أسعار العملات الأجنبية في البنوك الأحد 6 أغسطس

اعتراف أمريكي.. الغرب يشكل تحالفًا عسكريا لدخول أوكرانيا

مزايا شراء الجنيه الذهب.. تعرف على أنواعه وأسعاره وكيفية الاستثمار فيه

"واجهة مبهرة".. الحبتور يتغنى بمدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي |فيديو

الكيلو وصل 15 جنيهًا.. الموعد النهائي لانخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البرجر .. 5 وصفات مختلفة

فتاة تتعرض لحادث دهس جديد في المغرب.. ما القصة؟

لامع وجريء .. رانيا منصور تثير ضجة بفستانها الأخير| شاهد

بفستان مكشوف.. درة تظهر عبر إنستجرام بإطلالة جريئة وأنيقة |شاهد

فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني تعترف بتعرضها للتحرش .. تفاصيل

اسمه في الباسبور.. أحمد أبو المجد يكشف سر منع حفل ترافيس سكوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ