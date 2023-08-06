السعودية تقدم خطة سلام لإنهاء الصراع في أوكرانيا |تعرف على تفاصيلها

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن المملكة العربية السعودية، قدمت خلال المحادثات التي جرت في جدة، خطة بديلة لحل النزاع في أوكرانيا، وقد أبلغت بها روسيا أيضا.

وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية، نقلا عن دوائر دبلوماسية في جدة، أنه “تم تقديم خطة سلام محتملة أخرى في المحادثات في المملكة العربية السعودية".

وأضافت: “تم تقديم هذه الخطة من قبل السلطات السعودية وعدد من الدول الأخرى، إلى جانب إبلاغ روسيا بها”.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن جزء من هذه الخطة البديلة، التي تختلف عن ما يسمى بـ "خطة زيلينسكي للسلام"، هو ضمان سلامة أوكرانيا، ووقف إطلاق النار على جميع الجبهات، وبداية مفاوضات السلام تحت رعاية الأمم المتحدة وتبادل الأسرى.

وفي وقت سابق من اليوم، قال البيت الأبيض، إن مشاورات جدة كانت فرصة لمناقشة كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفا أن “مشاورات جدة حول أوكرانيا كانت جيدة وبناءة نحو تحقيق سلام عادل”.

كما وجهت الولايات المتحدة الشكر للمملكة العربية السعودية على استضافة 40 دولة للتشاور بشأن أوكرانيا.

كانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، ذكرت نقلاً عن مسؤولين أوروبيين، أن أوكرانيا في المحادثات في جدة بالسعودية لم تعد تصر على تبني "خطة السلام" للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وأوضحت “وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤول أوروبي: “في تلك المحادثات، أصرت أوكرانيا على أن تقبل الدول النامية الكبرى خطة زيلينسكي للسلام، التي تستند إلى مطلب ألا يبدأ السلام إلا بعد الانسحاب الكامل للقوات الروسية".

وتابعت: "لم تعد أوكرانيا تصر على القبول وأن دولاً أخرى لم تصر على أن تتخلى كييف عنها".