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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من جدة بالسعودية .. الصين تدعم جولة ثالثة من المباحثات حول وقف حرب أوكرانيا

الصين وأمريكا
الصين وأمريكا

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن الصين تدعم الجولة الثالثة من المباحثات، لإيجاد إطار للسلام في أوكرانيا بعد اجتماع لكبار المسؤولين من حوالي 40 دولة في المملكة العربية السعودية في جدة.

كانت القمة التي استمرت يومين في جدة هي الثانية من نوعها ، بعد منتدى مماثل في كوبنهاجن في وقت سابق من هذا الصيف .

وحضر المباحثات، التي لم تحضرها روسيا ، كل من الولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي والمبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا ، لي هوى.

ونقلت رويترز عن لي قوله قبل الاجتماع "لدينا خلافات كثيرة وسمعنا مواقف مختلفة لكن من المهم أن نتشارك مبادئنا".

تتضمن صيغة السلام المكونة من 10 نقاط التي وضعها الرئيس الأوكراني زيلينسكي، احترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها وتطبيق مبادئ الأمم المتحدة والالتزام بالقانون الدولي.

وقال مصدر من الوفد الأوكراني لقناتي العربية والحدث إن المقترحات حظيت بتأييد عدة دول.

ويأتي اجتماع جدة في أعقاب المحادثات التي جرت في كوبنهاجن في يونيو والتي لم تسفر عن بيان رسمي، بينما قال المصدر الأوكراني إن الصيغة المكونة من 10 نقاط "حظيت بدعم أكبر من كوبنهاجن".

وذكر مصدر من الاتحاد الأوروبي إن الصين "شاركت بنشاط وكانت إيجابية بشأن فكرة عقد اجتماع ثالث على هذا المستوى".


وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن المحادثات أظهرت "استعداد المملكة لبذل مساعيها الحميدة للمساهمة في التوصل إلى حل يفضي إلى سلام دائم".

الإتحاد الأوروب البريطانية الجولة الثالثة الرئيس الأوكران السعودية الرئيس الأوكراني زيلينسكي

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