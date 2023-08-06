زيلينسكي خسر بالفعل.. ضابط مخابرات أمريكي يعلن هزيمة أوكرانيا

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، روي ماكجفرن، إنه يتعين على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تحذير الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أنه خسر بالفعل.

وقال ماكجفرن: "يجب أن يخبر بايدن زيلينسكي أن اللعبة قد انتهت، لقد خسر… قدمنا له كل ما يريد تقريبًا، لكنه خسر”.

وأشار إلى أنه إذا لم يقل رئيس الولايات المتحدة هذا، فسيواصل الروس سحق القوات المسلحة الأوكرانية حتى العام المقبل.

وشدد ماكجفرن، على أن روسيا ستنتصر في كل الأحوال، إذ تمتلك أفضل المعدات والتكتيكات العسكرية.

وأوضح أن “أمريكا، التي أشعلت الصراع في أوكرانيا، اعتمدت على حقيقة أنها ستكون قادرة على إضعاف روسيا، لكن تبين أن التأثير كان معاكسا تماما”.