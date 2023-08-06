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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئولون روس: أوكرانيا قصفت جامعة دونيتسك بقذائف عنقودية

صدى البلد

قال مسؤول طوارئ في المدينة التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا، إن النيران تسببت في اندلاع سقف خشبي لمبنى جامعي في دونيتسك في أعقاب قصف أوكراني يوم السبت.

وقال أليكسي كوليمزين ، العمدة الذي نصبته روسيا على تيليجرام: 'نتيجة للهجوم الأخير على دونيتسك ، اشتعلت النيران في المبنى الأول لجامعة الاقتصاد والتجارة'.

قال أليكسي كوستروبيتسكي ، وزير الطوارئ الذي عينته روسيا للمنطقة التي تسميها موسكو جمهورية دونيتسك الشعبية: 'نستخدم 12 خزانًا للمياه وثلاثة سلالم و 100 رجل إطفاء'.

'السقف كله مشتعل'.

وقال كوستروبيتسكي إن القوات الأوكرانية استخدمت ذخائر عنقودية في القصف الذي تسبب في الحريق. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من المعلومات. استخدم الجانبان الذخائر العنقودية أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي استمر 17 شهرًا.

وتعهدت أوكرانيا ، التي تلقت إمدادات من الذخائر العنقودية الأمريكية الشهر الماضي ، باستخدامها فقط لطرد تجمعات جنود العدو.

ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا على القصف المزعوم. وينفي الطرفان استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

قال كوستروبيتسكي إنه لم يكن هناك أشخاص داخل المبنى أثناء القصف.

'أصعب شيء هو أن السقف خشبي فتنتشر النيران بسرعة'.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن كوستروبيتسكي وخدمات الطوارئ قولها إن الحريق امتد إلى مساحة تبلغ حوالي 1800 متر مربع (19400 قدم مربع) قبل احتواؤه في وقت مبكر يوم الأحد.

الذخائر العنقودية الغزو الروسي لأوكرانيا القوات الأوكرانية الغزو الروسي جمهورية دونيتسك

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