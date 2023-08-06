عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صراع عالمي.. ذعر في فرنسا بسبب كذبة زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، إن الأكاذيب غير المسؤولة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بشأن زرع روسيا ألغام في محطة زابوريجيا النووية يمكن أن تؤدي إلى صراع عالمي.

وكتب فيليبو، في تغريدة علي “تويتر”: "زيلينسكي كذب بنفس الطريقة التي كذب بها بشأن سقوط الصاروخ الروسي في بولندا.. هذا تصرف غير مسؤول! على أساس مثل هذه الأكاذيب، يمكن أن ينشأ صراع عالمي!”.

وفي وقت سابق، قال فيليبو، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يريد إشعال حرب عالمية ثالثة بهجمات على الأراضي الروسية.

وكتب فيليبو، في تغريدة علي “تويتر”: "ألم يعد زيلينسكي الدول الغربية، التي كانت تزوده بالعديد من الأسلحة منذ شهور، ألا تستخدمها أبدًا على الأراضي الروسية؟ وإلا، فهذه حرب عالمية ثالثة! من الواضح أنه يريد ذلك!".

ماذا تفعل يا زيلينسكي؟.. ذعر في أوكرانيا بعد قرار كارثي لرئيسها

زيلينسكي خسر بالفعل.. ضابط مخابرات أمريكي يعلن هزيمة أوكرانيا

وفي وقت سابق، حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أن الحرب قادمة إلى روسيا بعد إسقاط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق موسكو.

وقال زيلينسكي في زيارة لمدينة إيفانو فرانكيفسك الغربية: 'تدريجيا، تعود الحرب إلى أراضي روسيا.. إلى مراكزها الرمزية وقواعدها العسكرية، وهذه عملية حتمية وطبيعية وعادلة تماما”.

زيلينسكي محطة زابوريجيا النووية أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

قبضت كام .. رد صادم من محمد هنيدي على متابع أشاد بمرعي البريمو

معاش شهري ومساكن مدعمة .. مزايا قانونية يحصل عليها ذوى الإعاقة

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

اجتماع طارئ الآن لمجلس إدارة نادي الزمالك لمناقشة الأزمات

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

موضوعات متعلقة

الكويت .. قرار عاجل من السلطات بشأن سيارات الوافدين

السعودية .. تحذير عاجل من السلطات لضيوف الرحمن بشأن قطار الحرمين السريع

ماذا تفعل يا زيلينسكي؟.. ذعر في أوكرانيا بعد قرار كارثي لرئيسها

زيلينسكي خسر بالفعل.. ضابط مخابرات أمريكي يعلن هزيمة أوكرانيا

أوكرانيا تواجه مأساة على الخطوط الأمامية في الحرب

هل يعقد ترامب صفقة مع المدعين العامين في قضية نتائج انتخابات 2020؟

جنون.. تحذير أمريكي عاجل من سلوك حلف الناتو الكارثي في أوكرانيا

أخطر كارثة مناخية.. ارتفاع شديد بدرجات الحرارة يتسبب في مأساة

ترشيحاتنا

احذر من ترك هذه الأشياء في السيارة مع ارتفاع درجات الحرارة           

أحمد موسى: قناة بي بي سي مأجورة ولا تهتم سوي بأخبار الإخوان

هى جورجينا تتخان؟.. حقيقة علاقة كريستيانو رونالدو بـ حليمة بولند.. و"النصر" يرد

التحقيق في واقعة بيع شهادات الثانوية العامة بـ1000 جنيه بإحدى المدارس الخاصة

مسيرة عطاء.. ماذا حقق الاقتصاد المصري خلال 9 سنوات؟

فستان شفاف.. مادلين طبر تثير الجدل بوصلة رقص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان شفاف.. مادلين طبر تثير الجدل بوصلة رقص

فيها سم قاتل.. احذروا استنشاق أو لمس أو تناول بذور هذا الزيت

مصر منارة الإبداع وعاصمة الثقافة.. محمد منير يعلق على نجاح حفله في العلمين

كيفية استخدم قشر الرمان للشعر

فيديو

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ