قال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، إن الأكاذيب غير المسؤولة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بشأن زرع روسيا ألغام في محطة زابوريجيا النووية يمكن أن تؤدي إلى صراع عالمي.

وكتب فيليبو، في تغريدة علي “تويتر”: "زيلينسكي كذب بنفس الطريقة التي كذب بها بشأن سقوط الصاروخ الروسي في بولندا.. هذا تصرف غير مسؤول! على أساس مثل هذه الأكاذيب، يمكن أن ينشأ صراع عالمي!”.

وفي وقت سابق، قال فيليبو، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يريد إشعال حرب عالمية ثالثة بهجمات على الأراضي الروسية.

وكتب فيليبو، في تغريدة علي “تويتر”: "ألم يعد زيلينسكي الدول الغربية، التي كانت تزوده بالعديد من الأسلحة منذ شهور، ألا تستخدمها أبدًا على الأراضي الروسية؟ وإلا، فهذه حرب عالمية ثالثة! من الواضح أنه يريد ذلك!".

وفي وقت سابق، حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أن الحرب قادمة إلى روسيا بعد إسقاط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق موسكو.

وقال زيلينسكي في زيارة لمدينة إيفانو فرانكيفسك الغربية: 'تدريجيا، تعود الحرب إلى أراضي روسيا.. إلى مراكزها الرمزية وقواعدها العسكرية، وهذه عملية حتمية وطبيعية وعادلة تماما”.