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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن اجتماع جدة حول أوكرانيا

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

قال متحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، اليوم الاثنين، إن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، شاركت في الاجتماع المنعقد بـ جدة حول الأزمة الأوكرانية.

وأضاف حق خلال مؤتمر صحفي، أن ديكارلو شاركت في اجتماع جدة حول أوكرانيا المنعقد في السعودية يومي السبت والأحد، افتراضيا عبر الفيديو كونفرانس.

واستضافت مدينة جدة مشاورات حول تسوية النزاع في أوكرانيا يومي 5 و6 أغسطس الجاري، ويشارك في المؤتمر مندوبون من أكثر من 30 دولة، بما في ذلك البرازيل وبريطانيا والهند والصين والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي، ولم تتم دعوة روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو ستراقب اجتماع السلام بشأن أوكرانيا في المملكة العربية السعودية، لكن أهدافه لم تُفهم بعد.

وبحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فإن الاجتماع في المملكة العربية السعودية لن يكون عديم الفائدة، إذا ساعد الغرب على إدراك أن خطة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للسلام هي طريق مسدود.

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