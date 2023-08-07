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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب محادثات جدة.. أوكرانيا تعلن توجيه ضربة كبيرة لـ روسيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الاثنين، إن المحادثات حول حرب أوكرانيا في المملكة العربية السعودية في مطلع الأسبوع وجهت ضربة كبيرة لـ روسيا.

وقال يرماك، في إفادة صحفية، إن “المشاركين اتفقوا على عقد اجتماع آخر للمستشارين السياسيين في غضون ستة أسابيع تقريبا”.

وأضاف أنه لم تتم مناقشة أي مبادرات سلام أخرى في الاجتماع الذي عقد في جدة باستثناء أوكرانيا”، مشيرا إلي أن جميع الدول التي حضرت المحادثات أيدت بشكل كامل استقلال أوكرانيا وسلامة أراضيها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ليونيد سلوتسكي، رئيس اللجنة الدولية لـ مجلس الدوما الروسي وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، إن نتيجة اجتماع جدة بشأن تسوية النزاع الأوكراني أظهرت أن الموقف من الوضع حول أوكرانيا في العالم أصبح أكثر واقعية.

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وأضاف سلوتسكي خلال مؤتمر لفروع الحزب في مناطق روسية جديدة: "فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، فإن الفطرة السليمة هي السائدة في مختلف البلدان، وهذا الاتجاه تجاوز نقطة اللاعودة، وهذا التجمع الفضفاض في جدة أظهر ذلك، ومثل هذه المحاولات لن تكون إلا أكثر بؤسًا في المستقبل.

روسيا أوكرانيا المملكة العربية السعودية

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