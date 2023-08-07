قدمت المتحدثة باسم الكرملين ماريا زاخاروفا بعض الادعاءات أن أوكرانيا تحصد أعضاء بشرية من أولئك الذين قتلوا في ساحة المعركة، وتبيعها في السوق السوداء لعملاء في دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

لم تعلق كييف علي هذه التصريحات. لكن من الملاحظ أنه لم تقدم أي هيئات دولية مستقلة أي دليل يشير إلى صحة مزاعم زاخاروفا.

كتبت المتحدثة باسم الكرملين على تيلجرام: من المعروف منذ فترة طويلة أن أوكرانيا أصبحت واحدة من رواد العالم في مجال زراعة الأعضاء السوداء.

وتزعم أن أوكرانيا كانت تزيل الأعضاء بشكل غير قانوني من الجثث منذ أواخر التسعينيات، وتفاقمت الأمور منذ عام 2014، وهو العام الذي أطاحت فيه ثورة برئيس أوكرانيا الموالي للكرملين.

كتبت دون أن تدلي بأي دليل، "هناك دليل" على أنه في يونيو 2023، اتفق ممثلو وزارة الصحة في إحدى دول الناتو مع الجانب الأوكراني على تسليم عربة مبردة بها أعضاء بشرية وأجزاء من الجسم، التي غالبا ما تستخدم في زراعة الأعضاء.

زعمت زاخاروفا أن القلوب تُباع بحوالي 21 ألف جنيه إسترليني والكلى بحوالي 11 ألف جنيه إسترليني، وأن أعضاء الأطفال يتم جمعها.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتكهن فيها زاخاروفا بشدة بشأن مبيعات الأعضاء في السوق السوداء. ووجهت الاتهام ضد أوكرانيا في مايو وفي فبراير.