عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: أوكرانيا تبيع أعضاء بشرية في السوق السوداء.. إليكم بعض الأسعار

صدى البلد

قدمت المتحدثة باسم الكرملين ماريا زاخاروفا بعض الادعاءات أن أوكرانيا تحصد أعضاء بشرية من أولئك الذين قتلوا في ساحة المعركة، وتبيعها في السوق السوداء لعملاء في دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

 

لم تعلق كييف علي هذه التصريحات. لكن من الملاحظ أنه لم تقدم أي هيئات دولية مستقلة أي دليل يشير إلى صحة مزاعم زاخاروفا.

 

كتبت المتحدثة باسم الكرملين على تيلجرام: من المعروف منذ فترة طويلة أن أوكرانيا أصبحت واحدة من رواد العالم في مجال زراعة الأعضاء السوداء.

 

وتزعم أن أوكرانيا كانت تزيل الأعضاء بشكل غير قانوني من الجثث منذ أواخر التسعينيات، وتفاقمت الأمور منذ عام 2014، وهو العام الذي أطاحت فيه ثورة برئيس أوكرانيا الموالي للكرملين.

 

كتبت دون أن تدلي بأي دليل، "هناك دليل" على أنه في يونيو 2023، اتفق ممثلو وزارة الصحة في إحدى دول الناتو مع الجانب الأوكراني على تسليم عربة مبردة بها أعضاء بشرية وأجزاء من الجسم، التي غالبا ما تستخدم في زراعة الأعضاء.

 

زعمت زاخاروفا أن القلوب تُباع بحوالي 21 ألف جنيه إسترليني والكلى بحوالي 11 ألف جنيه إسترليني، وأن أعضاء الأطفال يتم جمعها.

 

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتكهن فيها زاخاروفا بشدة بشأن مبيعات الأعضاء في السوق السوداء. ووجهت الاتهام ضد أوكرانيا في مايو وفي فبراير.

أوكرانيا ​أوكرانيا​ و​روسيا تجار أعضاء بشرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

أول رد فعل من كهربا بعد منحه مهلة شهرين لدفع غرامة الزمالك

قولتله بوسني.. داليدا خليل تكشف تفاصيل صورها المثيرة للجدل مع عمرو دياب

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

عمرو الدرديري يصدم جماهير الزمالك بشأن كهربا

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

ترشيحاتنا

هشام عبدربه يكشف الحقيقة الغائبة في قضية محمود كهربا مع الزمالك.. صور

تجربة مثيرة لعملية اندماج نووي رهيبة في أمريكا بنتائج مذهلة .. تفاصيل

أفضل دعاء بعد صلاة العصر.. بـ9 كلمات يوسع الله رزقك ويتقبل عملك

انخفاض أسعار اللحوم البلدية.. شعبة القصابين تكشف التفاصيل.. فيديو

تصعيد خطير.. تهديد غير مسبوق من زيلينسكي لـ روسيا بسبب ممر الحبوب

أول تحرك عسكري من جيش النيجر بعد انتهاء مهلة “إيكواس”

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض جريء.. ياسمين صبري تثير الجدل بفستان جديد | شاهد

مش على الأرض بس| موجة شديدة الحرارة تضرب سطح البحر والمحيطات

منتج جبن ينهي حياة مالك مستودع في إيطاليا.. كيف حدث؟

يوم ولادته ووداعه.. شاهد رسالة مؤثرة من أردني بعد وفاة طفله في فرنسا

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره الصربي لبحث التعاون العسكري المشترك

ابن مصر 2 .. أعلى شهادات ادخار في البنوك عقب قرار رفع الفائدة

700 جنيه انخفاضا من أعلى قيمة.. تراجع الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أهلا بالأمطار.. الأرصاد تزف خبرا سارا حول حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ