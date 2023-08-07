روسيا توبخ أمريكا بسبب تصريحات صادمة بشأن أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية بشأن رفض روسيا المزعوم الدخول في حوار بشأن أوكرانيا كاذبة.

كتبت زاخاروفا، عبر “تليجرام”، "ها هم الكذابون! إنهم يعلمون جيدًا أنهم أخبروا زيلينسكي بأنفسهم بوقف المفاوضات في أبريل 2022، لقد بدأوا هم أنفسهم بحظر نظام كييف من التفاوض مع روسيا من أجل السلام في سبتمبر 2022، وصرحوا علنًا مرارًا وتكرارًا لمدة عام أن هناك لا يوجد وقت للمفاوضات ، لكنهم ما زالوا يلومون روسيا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إنه لا توجد محادثات مع روسيا بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا في الوقت الحالي، مستشهدا بـ "رفض موسكو الدخول في حوار سلام هادف".

وفي وقت سابق من اليوم، تحدث وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، عبر الهاتف، حيث طالبه، وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية بصواريخ ATACMS بعيدة المدى.

وأشار دميترو كوليبا، أنه تحدث مع بلينكين بشأن الخطوات الإضافية من أجل توسيع الدعم العالمي لصيغة السلام وحلول لتمديد وتوسيع صادرات الحبوب.

وأضاف: "لقد شكرت الولايات المتحدة على كل المساعدة المقدمة وشددت على الحاجة إلى تعزيز قدرات أوكرانيا العسكرية بصواريخ ATACMS بعيدة المدى.