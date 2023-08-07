وزير خارجية أوكرانيا يطلب من الولايات المتحدة صواريخ بعيدة المدى

تحدث وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكين، اليوم الأثنين عبر الهاتف، حيث طالبه، وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية بصواريخ ATACMS بعيدة المدى.

وأشار دميترو كوليبا، أنه تحدث مع بلينكين بشأن الخطوات الإضافية من أجل توسيع الدعم العالمي لصيغة السلام وحلول لتمديد وتوسيع صادرات الحبوب.

وأضاف: "لقد شكرت الولايات المتحدة على كل المساعدة المقدمة وشددت على الحاجة إلى تعزيز قدرات أوكرانيا العسكرية بصواريخ ATACMS بعيدة المدى.

في الشهر الماضي، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على منح أوكرانيا ذخائر عنقودية مثيرة للجدل لاستخدامها ضد القوات الروسية.

جدير بالذكر أن الذخائر العنقودية سلاح ينفجر في الهواء ويطلق "قنابل صغيرة" تتناثر على مساحة كبيرة.

يقول المعارضون إن تلك الذخائر العنقودية تفتك وتقتل دون تمييز حيث أنها لا يتم تصويبها لمكان محدد وأن بعض الذخائر الصغيرة يمكن أن تفشل في الانفجار، مما يشكل خطرًا طويل الأمد على المدنيين.