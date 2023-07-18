عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هجمات مروعة.. دلافين تهاجم السباحين بشراسة في اليابان

صدى البلد

انقضت مجموعة مكونة من 4 دلافين على عدد من السباحين، لتكن النتيجة معاناة السباحين من كسور في العظام وعلامات عض.

وتلقى رجل واحد في الستينيات آثار عض في يديه، وكسر في ضلوعه، في أثناء ذهابه للغطس قبالة الشاطئ في وسط اليابان. 

txt

حياة طفل تنتهي على كرسي متحرك.. والسبب كورونا

txt

بلعت طقم سنانها.. سيدة تتفاجأ بجسم غريب في معدتها.. تفاصيل

على شاطئ سويشوهاما في بلدة ميهاما بمحافظة فوكوي، وفي حادثة منفصلة، تُرك رجل في الأربعينيات من عمره مصابًا بعلامات عض على ذراعه، بعد أن هاجمته مته الدلافين.

وفي نفس اليوم أصيب شخصان آخران، حيث سجلت فوكوي حتى الآن 6 حوادث من هذا القبيل، وفقًا للشرطة المحلية.

إن سلوك الثدييات الهجومي هذا، لم يسمع به من قبل، فهو ليس شائعًا، ولكن على هذا النحو، تم نصب لافتات تحذر الناس من الابتعاد عن البحر. 

txt

الفئران تنهي حياة أم وابنها في الولايات المتحدة.. ما القصة؟

txt

احذر.. قطعة من هذه الحلوى كادت أن تقتل طفلا

وقد اقترح العلماء أن السباحة بجانب البشر مرهقة بشكل لا يصدق للدلافين ذات الأنف الزجاجي البرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

3 مشاكل.. الأسباب الحقيقية وراء عدم إتمام الأهلي لـ صفقة إمام عاشور

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

شوبير يكشف سبب تأخير الأهلي في إعلان صفقة إمام عاشور

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

بعد مولودته الجديدة.. تعرف على عدد أبناء أحمد سعد

حفل ترافيس سكوت.. قرار عاجل من نقابة المهن الموسيقية

موضوعات متعلقة

حياة طفل تنتهي على كرسي متحرك.. والسبب كورونا

بلعت طقم سنانها.. سيدة تتفاجأ بجسم غريب في معدتها.. تفاصيل

هكذا لفظ ضحايا غواصة تيتان أنفاسهم الأخيرة

حشرات فتاكة تنتشر في هذه الدولة.. تثير مخاوف العلماء

السبب الحقيقي وراء كارثة غواصة تيتان.. تفاصيل

الفئران تنهي حياة أم وابنها في الولايات المتحدة.. ما القصة؟

احذر.. قطعة من هذه الحلوى كادت أن تقتل طفلا

قرد مخمور يثير الفوضى ويصيب الألاف.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

تفادي أخطاء البدري.. نصائح ذهبية من سيد معوض لمارسيل كولر مع الأهلي

بعد 4 أيام من الفيضانات.. رئيس كوريا الجنوبية يأمر بإصلاح نظام الاستجابة للكوارث

الولايات المتحدة: سنعمل مع الدول الأخرى لضمان خروج الحبوب من أوكرانيا

شرطة سويسرا تأمر بإخلاء قرى جبلية بسبب انتشار حرائق الغابات

جون كيري: نهدف لتنحية التوترات مع الصين جانبًا بمحادثات حاسمة عن المناخ

ما فضل صلاة الشروق؟.. 7 جوائز تبدل حياة من ضاق رزقه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطير ومن الفضاء.. جسم معدني غامض على شاطئ بأستراليا يثير جدلا

ضمن مواقع التراث العالمي.. مفاجأة| ما سبب شهرة جزيرة القيامة وزوال حضارتها؟

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ