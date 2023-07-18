هجمات مروعة.. دلافين تهاجم السباحين بشراسة في اليابان

انقضت مجموعة مكونة من 4 دلافين على عدد من السباحين، لتكن النتيجة معاناة السباحين من كسور في العظام وعلامات عض.

وتلقى رجل واحد في الستينيات آثار عض في يديه، وكسر في ضلوعه، في أثناء ذهابه للغطس قبالة الشاطئ في وسط اليابان.

على شاطئ سويشوهاما في بلدة ميهاما بمحافظة فوكوي، وفي حادثة منفصلة، تُرك رجل في الأربعينيات من عمره مصابًا بعلامات عض على ذراعه، بعد أن هاجمته مته الدلافين.

وفي نفس اليوم أصيب شخصان آخران، حيث سجلت فوكوي حتى الآن 6 حوادث من هذا القبيل، وفقًا للشرطة المحلية.

إن سلوك الثدييات الهجومي هذا، لم يسمع به من قبل، فهو ليس شائعًا، ولكن على هذا النحو، تم نصب لافتات تحذر الناس من الابتعاد عن البحر.

وقد اقترح العلماء أن السباحة بجانب البشر مرهقة بشكل لا يصدق للدلافين ذات الأنف الزجاجي البرية.