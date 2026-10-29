مواعيد مباريات اليوم الخميس 29-10-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 29-10-2026 عدد من المباريات أبرزها مباراة النصر مع الخلود في الدوري السعودي.
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الخليج x الحزم - 5.35 مساء - قناة Thmanyah
النصر x الخلود - 9 مساء - قناة Thmanyah
الرياض x القادسية - 9 مساء - قناة Thmanyah
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
فروسينوني x ليتشي - 8.30 مساء
فيورنتينا x أتالانتا - 10.45 مساء
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
إيفرتون x نيوكاسل - 10.45 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
مودرن سبورت x الأهلي - 5 مساء
بيراميدز x وادي دجلة - 8 مساء