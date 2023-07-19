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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ابتكرها إيلون ماسك| الأمم المتحدة تحذر بشدة من الشرائح الدماغية «نورالينك»

إيلون ماسك
إيلون ماسك

حذَّرت لجنة تابعة للأمم المتحدة من أن تقنية شرائح الدماغ التي ابتكرها إيلون ماسك يمكن أن يُساء استخدامها بسبب "المراقبة العصبية" التي تنتهك الخصوصية العقلية، مما يهدد حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وقالت وكالة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة "اليونسكو" إن التكنولوجيا العصبية مثل Neuralink "نورالينك"  التابعة لـ إيلون ماسك ، إذا تركت دون تنظيم، ستؤدي إلى إمكانيات جديدة لمراقبة العقل البشري والتلاعب به من خلال تقنية التصوير العصبي وتغيير الشخصية.

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تعمل اليونسكو الآن على وضع استراتيجية حول إطار أخلاقي عالمي لحماية البشرية من الانتهاكات المحتملة للتكنولوجيا، والتي يخشون من تسريعها من خلال التقدم في الذكاء الاصطناعي، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

فقالت جابرييلا راموس ، مساعدة المدير العام لليونسكو للعلوم الاجتماعية والإنسانية ، "نحن في طريقنا إلى عالم ستمكننا فيه الخوارزميات من فك شفرة العمليات العقلية للناس".

ستعمل التكنولوجيا العصبية مثل غرسات Musk's Neuralink على توصيل الدماغ بقوة الحوسبة عبر أقطاب كهربائية تشبه الخيوط في مناطق معينة من الدماغ.

ستتواصل أقطاب Neuralink مع شريحة لقراءة الإشارات التي تنتجها خلايا خاصة في الدماغ تسمى الخلايا العصبية ، والتي تنقل الرسائل إلى خلايا أخرى في الجسم ، مثل عضلاتنا وأعصابنا.

نظرًا لأن إشارات الخلايا العصبية تُترجم مباشرةً إلى عناصر تحكم حركية، فقد تسمح Neuralink للبشر بالتحكم في التقنيات الخارجية ، مثل أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، أو فقدان وظائف الجسم أو حركات العضلات، بأذهانهم.

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وأوضح ماسك :" إنه يشبه استبدال قطعة من الجمجمة بساعة ذكية ''، لكن مسارات الاتصالات هذه ، كما حذرت لجنة اليونسكو ، تقطع كلا الاتجاهين.

في شهر مايو من هذا العام ، كشف علماء في جامعة تكساس في أوستن أنهم كانوا قادرين على تدريب الذكاء الاصطناعي على قراءة عقول الناس بشكل فعال ، وتحويل بيانات الدماغ من موضوعات الاختبار المأخوذة عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) إلى كلمات مكتوبة.

أشارت الخبيرة الاقتصادية في اليونسكو مارياغرازيا سكوتشياريني ، المتخصصة في قضايا الذكاء الاصطناعي ، إلى أن قدرة خوارزميات التعلم الآلي على سحب الأنماط بسرعة من البيانات المعقدة ، مثل عمليات مسح الدماغ بالرنين المغناطيسي الوظيفي ، ستسرع من وصول رقائق الدماغ إلى العقل البشري.

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