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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لم تلاحظه ناسا.. كويكب عملاق يقترب من الأرض

صدى البلد

عادةً ما يكون لدى وكالة ناسا الأمريكية متابعات عن كثب لحالة الكويكبات التي تأتي في أي مكان بالقرب من كوكبنا، ولكن فوجئ خبراء ناسا بـ كويكب  اقترب من الارض خلال الأيام الماضية دون ملاحظته، وهذا بسبب الشمس.

وصل كويكب يسمى 2023 NT1 إلى ما يقرب من 62000 ميل من الأرض، حوالي ربع المسافة بين الأرض والقمر في 13 يوليو، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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ولكن لم يكن حتى يومين بعد نهجها الوثيق الذي اكتشفه علماء ناسا ، لأنه كان يأتي من اتجاه الشمس وحجبه الضوء.


2023 NT1 ، الذي يتحرك الآن بعيدًا عن الأرض بسرعة حوالي 25000 ميل في الساعة ، يصل قطره إلى 200 قدم، أكبر من برج بيزا المائل.

وهذا يجعله أيضًا أكبر من نيزك تشيليابينسك الذي يبلغ ارتفاعه 60 قدمًا ، والذي أصاب أكثر من 1600 شخص عندما دخل الغلاف الجوي للأرض في عام 2013.


وفقًا لبيانات من وكالة ناسا والاتحاد الفلكي الدولي ، اتخذ 2023 NT1 أقرب اقتراب له من الأرض في 13 يوليو الماضي، ولكن أول ملاحظة  له تم الإبلاغ عنها بعد يومين كانت من قبل أطلس جنوب إفريقيا ، وهو نظام من أربعة تلسكوبات مخصص لرصد الكويكبات الخطرة.

قال عالم الفلك الهواة توني دن على تويتر ، على ارتفاع يصل إلى 200 قدم (60 مترًا) ، يمكن أن يكون 2023 NT1 أكبر من الكويكب الذي تسبب في حفرة النيزك في ولاية أريزونا.

يُعتقد أن الحفرة الأثرية التاريخية بالقرب من فلاغستاف ، والتي يبلغ قطرها حوالي 3900 قدم ، قد نتجت عن صخرة ضربت الأرض منذ حوالي 50000 عام.

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على الرغم من اقترابها ، إلا أن 2023 NT1 ليست كبيرة بما يكفي لاعتبارها خطرة، فقد يُعرَّف الكويكب بأنه خطر محتمل إذا كان ضمن 0.05 وحدة فلكية (4.65 مليون ميل) من الأرض وكان قطره أكبر من 459 قدمًا (140 مترًا).

بحد أقصى 200 قدم ، يلائم 2023 NT1 أحد هذه المعايير فقط، لحسن الحظ ، مرت 2023 NT1 دون مشكلة ، لكن الحلقة تسلط الضوء على أن لدينا مشكلة في اكتشاف بعض الكويكبات بسبب وهج الشمس.

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