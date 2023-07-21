رجل في كاليفورنيا يحصل على 19 مليون دولار كتعويض من شركة شهيرة

قضت محكمة بدفع شركة جونسون آند جونسون ما يقرب من 19 مليون دولار لرجل في كاليفورنيا يقول إن مسحوق الأطفال التابع للشركة تسبب في إصابته بسرطان نادر وقاتل.

يزعم إيموري هيرنانديز فالاديز ، البالغ من العمر 24 عامًا من أوكلاند ، أن التعرض الشديد لمنتجات التلك الخاصة بشركة جونسون منذ الطفولة تسبب في ورم الظهارة المتوسطة ، وهو سرطان حول قلبه ناتج عن استنشاق مادة الأسبستوس السامة.

وقد قضت هيئة محلفين بأن فالاديز يستحق 18.8 مليون دولار كتعويض عن فواتير العلاج والألم والمعاناة ، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يعيش فالاديز طويلاً بما يكفي لرؤية أي من هذا التعويض.

لا يعيش معظم مرضى ورم الظهارة المتوسطة أكثر من أربعة إلى 18 شهرًا ، وقد أدى طلب الإفلاس من J&J إلى تجميد معظم الدعاوى القضائية والمدفوعات المتعلقة بـ بودرة التلك ، مما يعني أنه قد يستغرق الأمر سنوات قبل أن يرى المدعون المدفوعات.

سمح رئيس قضاة الإفلاس في الولايات المتحدة "مايكل كابلان" بمواصلة قضية فالاديز بسبب مرضه العضلي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

التلك هو معدن طبيعي يمتص الرطوبة ويقلل من الاحتكاك ، مما يجعله مفيدًا في الحفاظ على الجلد جافًا ويساعد على منع الطفح الجلدي. يستخدم بشكل شائع في المنتجات الاستهلاكية مثل بودرة الأطفال وظلال العيون.

يتم استخراج المعدن من الأرض ويمكن أن يحتوي في شكله الطبيعي على كميات صغيرة من مادة الأسبستوس ، وهي مادة مسرطنة معروفة بأنها تسبب بعض أنواع السرطان عند استنشاقها بشكل متكرر.

بمجرد دخول ألياف الأسبستوس إلى الجسم ، يمكن أن تستقر في الأنسجة الرخوة بشكل دائم ، مما يسبب تلفًا خلويًا شديدًا والتهابًا بمرور الوقت.

تؤكد جونسون أن منتجات التلك الخاصة بها ليست ضارة ولا تحتوي على مادة الأسبستوس المسببة للسرطان.

وافقت جونسون في أبريل على دفع ما يقرب من 9 مليارات دولار لتسوية حوالي 40 ألف دعوى قضائية ، يُعتقد أنها الأكبر في تاريخ مدفوعات شركات الأدوية.