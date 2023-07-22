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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كوكب غامض يصطدم بـ الأرض .. تفاصيل

صدى البلد

ظل الكوكب X الغامض بعيدًا عن العلماء لعقود ، ويعتقد البعض أنه قد يصطدم يومًا ما بالأرض.

 

ويُعرف هذا الاصطدام باسم كارثة نيبيرو ، وهو سيناريو يوم القيامة حيث يصطدم كوكب غامض كبير بالأرض.


 

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تم اقتراح هذا السيناريو لأول مرة في عام 1995 ليحدث في وقت ما في أوائل القرن الحادي والعشرين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلياكسبريس" البريطانية.


 

هذا لم يمنع مؤيديها من التعبير عن مخاوفهم ، ومع ذلك ، وفي كل عام، يجتمع الناس للتنبؤ بنهاية العالم نتيجة نيبيرو.


 يتفق العلماء بشكل عام في استنتاجهم بأنه لن تحدث مثل هذه المواجهة الكارثية، لكن أحد علماء الفيزياء اعترف سابقًا بوجود فرصة"صغيرة" لحدوث ذلك.


 

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يُعرف نيبيرو أيضًا باسم الكوكب التاسع ، ويقال إنه مذكور على ألواح الطين السومرية القديمة، وتقول الأسطورة أنها تحطمت من خلال النظام الشمسي المبكر وأنشأت حزام الكويكبات والأرض قبل أن تختفي مرة أخرى.

 

كتب روبرت ماثيوز ، أستاذ الفيزياء الزائر في جامعة أستون ، تحليلاً موجزًا ولكنه معبر عن مخاوف نيبيرو في عام 2018.

 

وكتب في مجلة BBC Science Focus ، قال: "صحيح أنه وراء النظام الشمسي توجد نجوم فاشلة تُعرف بالأقزام البنية والتي بالكاد أكبر من كوكب المشتري. ومع ذلك ، فإن فرص مواجهة كارثية مع أحدها ضئيلة للغاية".

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