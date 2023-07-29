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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأكثر تحورًا على الإطلاق.. اكتشاف سلالة جديدة مقلقة من فيروس كورونا

صدى البلد

يعتقد العلماء أن أحد أنواع فيروس "كورونا" التي شوهدت في إندونيسيا قد يكون أكثر نسخة تحورًا من الفيروس تم تسجيلها على الإطلاق.

وتحتوي النسخة المُشكَّلة من سلالة دلتا التي تم جمعها من مسحة مريض في جاكرتا على 113 طفرة فريدة، منها 37 من التعديلات تؤثر على بروتين سبايك ، الذي يستخدمه فيروس كورونا للالتصاق بالبشر.

و يحمل أوميكرون  حوالي 50 طفرة، وصف متتبعو الفيروسات السلالة غير المسماة بأنها "الأكثر تطرفاً" التي رأوها على الإطلاق.

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لكن لا يوجد دليل على أنها ستنطلق. وحتى لو حدث ذلك ، فإن كبار الخبراء يصرون على أنها لن تدفع العالم إلى الحاجة إلى أي نوع من الإغلاق.

ويُعتقد أن الفيروس الجديد ، الذي تم تقديمه إلى قاعدة بيانات جينوم كورونا العالمية في بداية يوليو ، نتج عن حالة عدوى مزمنة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

هذا هو المكان الذي يعاني فيه مريض واحد ، بدلاً من التغلب على الفيروس في غضون أسابيع قليلة ، من عدوى ممتدة يمكن أن تستمر لأشهر

يحدث ما يسمى بالعدوى المزمنة عادةً في المرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ، مثل أولئك المصابين بالإيدز أو الذين يخضعون للعلاج الكيميائي للسرطان ، مما يجعلهم أقل قدرة على محاربة الفيروس بنجاح.

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وتقلق مثل هذه العدوى العلماء لأنها تخلق ظروفًا مثالية لـ كوفيد للتحور ، مما قد يسمح له بالخداع عبر دفاعات الجسم، ويمكن أن يؤدي هذا ، من الناحية النظرية ، إلى خلق إجهاد أكثر قدرة على تفادي المناعة الطبيعية للجسم ، أو تلك الناتجة عن ضربات كوفيد.

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