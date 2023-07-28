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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

العدوى الفيروسية في فصل الصيف تشير إلى الإصابة بـ"كورونا".. تفاصيل

صدى البلد

 

كثرت الإصابة بالعدوى الفيروسية في الآونة الأخيرة حتى بين الأطفال ومع ارتفاع درجة حرارة المناخ، وقد يفسر البعض تلك الاصابة انها "فيروس كورونا" لكن ليس كل العدوى الفيروسية كورونا.


وهذا ما أكده الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية، ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، لافتاً الي ان هناك العديد من الفيروسات الأخرى والبكتريا التي تنتشر في فصل الصيف.


وأشار الى ان فيروس كورونا أصبح مثل دور الانفلونزا تماما في حالات الاصابة الشديدة منه التي كانت تؤدي الي خطر الوفاة لم تعد موجودة على الاطلاق الا في بعض الحالات النادرة جدا والتي لديها تاريخ مرضي قد يؤدي بها الي ذلك.


وأوضح الدكتور أيمن سالم ان ليس معنى حديثه ان فيروس كورونا انتهى ولم يعد متواجد لكنه موجود متحورات مختلفة وجميعها ضعيفة للغاية ومن السهل علاجها مثل الانفلونزا تماما بالمضادات الحيوية وبعض الادوية المضادة للفيروسات.


وأشار الدكتور أيمن السيد سالم ان فيروس كورونا أعراضه تتشابه مع فيروس الانفلونزا تماما خاصة في الآونة الأخيرة من تكسير في الجسم وارتفاع في درجات الحرارة والسعال وغيرها من الأعراض.


ولفت الي ان تغيير درجات الحرارة تؤثر على صحة الانسان بمعنى ان الجلوس في حجرة مكيفة منخفضة درجة الحرارة والانتقال فجأة الي درجة حرارة عالية يقوم الجسم بإعطاء رد فعل مشابهة للإنفلونزا وكورونا من حيث الأعراض ولكنها ليست عدوى فيروسية تماما، مثلها مثل سيلان الانف عند التواجد في درجة حرارة منخفضة.


وشدد على ضرورة التوجه الي الطبيب المختص للتشخيص السليم وتلقي العلاج السليم حتى لا يحدث اي مضاعفات.

أستاذ الأمراض الصدرية الإصابة بالعدوى الأدوية المضادة للفيروسات الأمراض الصدرية الدكتور أيمن سالم

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