قلق في دولة عربية من انتشار فيروس أنفلونزا الأبل.. تفاصيل

تخشى دولة الإمارات أن ينتشر أحد أكثر الأمراض فتكًا في العالم في الشرق الأوسط بعد إصابة رجل في العشرينات من عمره بهذا الفيروس.

ترك شاب يبلغ من العمر 28 عامًا وهو يقاتل من أجل حياته في المستشفى بعد إصابته بفيروس أنفلونزا الإبل "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية" وهو فيروس فتاك من عائلة فيروس كورونا، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويسارع المسؤولون في الإمارات، الآن لاحتواء الفيروس لضمان عدم انتشاره بين البشر، ويُعتقد أن MERS ، أو فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ، يقتل ما يصل إلى ثلث المصابين به.

وينتشر الفيروس عادة عن طريق ملامسة الإبل، ولكن رؤساء منظمة الصحة العالمية قالوا إن الرجل المصاب ، الذي لم يتم التعرف عليه ، لم يكن على اتصال بالجمال أو الماعز أو الأغنام، وهما نوعان آخران يؤويان المرض.

وأكدت في تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية مساء اليوم ، أن الإمارات العربية المتحدة أخطرت وكالة الأمم المتحدة بالحالة في 10 يوليو، ومع ذلك ، لا تزال التفاصيل حول كيفية إصابة الرجل بالفيروس نادرة.

وتتبعت السلطات أكثر من 100 مخالط للرجل، الذي لم يكن مصابًا بأمراض معروفة، ولم تثبت إصابة أي من مخالطيه ، الذين خضعوا للمراقبة لمدة أسبوعين ، بالفيروس، لكن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن المزيد من الحالات أمر لا مفر منه.

لكنها تواصل مراقبة الوضع الذي اعترفت به وحثت الدول الأعضاء فيها على مراجعة أي أنماط غير عادية بعناية،وفي تقرير نشرته وكالة الأمم المتحدة، أكد نقل المريض إلى المستشفى في 8 يونيو، كشفت مسحة PCR للحلق والأنف ، تم جمعها في 21 يونيو ، أن الرجل كان إيجابيًا لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في 23 يونيو.

غالبًا ما يترك MERS ، المعروف أيضًا باسم إنفلونزا الإبل ، المرضى يعانون من أعراض نزلات البرد، ولكن يمكن أن يؤدي إلى الالتهاب الرئوي والفشل الكلوي ، وكلاهما يمكن أن يكون مميتًا.

يمكن أن ينتشر الفيروس ، الذي ينتمي إلى نفس عائلة الفيروس الذي تسبب في جائحة كوفيد ، عن طريق لمس الإبل المصابة أو غيرهم من البشر الذين أصيبوا بالفيروس ، على الرغم من سوء فهم علماء الفيروسات له.