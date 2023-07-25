وفاة طفل بعد ملامسة ماعز داخل حديقة حيوان بالولايات المتحدة.. تفاصيل

أكد مسؤولو الصحة أن طفلاً صغيرًا في ولاية تينيسي بالولايات المتحدة توفي بسبب عدوى بكتيرية انتشرت عن طريق الماعز في حديقة للحيوانات الأليفة.

كما أصيب أربعة عشر طفلاً وأولياء الأمور أيضًا بحشرة التسمم الغذائي الشائعة ، غير المؤذية عادةً ، والتي ارتبطت بالماعز في مزرعة لاكي لاد في إيغلفيل ، وهي بلدة صغيرة خارج ناشفيل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كان الطفل البالغ من العمر عامين والذي مات مصمماً على إصابته بالإشريكية القولونية المنتجة لسم الشيغا (STEC) وتطور إلى عدوى نادرة في الكلى.

التقطت الأخبار المحلية الحالة في ذلك الوقت ولكن تم تأكيدها رسميًا فقط بتفاصيل جديدة في تقرير لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) هذا الأسبوع.

قال مركز السيطرة على الأمراض إن الحيوانات يمكن أن تكون قد حصلت على البكتيريا من الأسطح الملوثة ثم نشرها للحاضرين الذين كانوا يداعبونها.

وفقًا لتقرير مركز السيطرة على الأمراض ، كشف تحقيق من وزارة الصحة بولاية تينيسي (TDH) أن تفشي المرض كان بسبب الماعز في المنشأة ، فضلاً عن انتشار المرض بين الحاضرين في المعسكر.

الإشريكية القولونية هي بكتيريا توجد عادة في أمعاء الحيوانات مثل الماشية والماعز والأغنام والغزلان. في حين أن معظمها غير ضار، إلا أن بعضها يمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض المعدية المعوية ، بما في ذلك تقلصات المعدة والإسهال الدموي والقيء.

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، يرتبط STEC بشكل شائع بتفشي الأمراض المنقولة بالغذاء، يمكن أن تشمل الأطعمة الملوثة اللحم المفروم والحليب غير المبستر والمنتجات النيئة والمياه غير المطهرة.

يعيش هذا النوع من الإشريكية القولونية في المسالك المعدية المعوية للحيوانات ، على الرغم من أنها لا تمرض. تختلف الأرقام الدقيقة ، ولكن تشير التقديرات إلى أن عدوى الإشريكية القولونية تسبب حوالي 265000 مرض و 100 حالة وفاة سنويًا.

تم قتل الماعز اللذين ثبتت إصابتهما بـ STEC ، بينما تم نقل بقية القطيع من الممتلكات، قام أصحاب المزرعة بتحديد حظيرة الماعز للهدم.

قال مركز السيطرة على الأمراض إنه من المحتمل أن الماعز ابتلعت STEC من الأسطح الملوثة وأن الأطفال أصيبوا بالعدوى بعد لمس وجوههم بشكل متكرر وعدم غسل أيديهم.