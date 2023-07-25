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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هروب الزبائن من مطعم نصرت الشهير .. لهذا السبب

صدى البلد

خفض صاحب المطعم المثير للجدل سولت باي بعض أسعار الأطباق في مطعم “نصرت” ستيك هاوس في منطقة نايتسبريدج الراقية في لندن.


 

في حين أن أغلى عنصر في القائمة، وهو شريحة لحم توماهوك عملاقة بقيمة 1450 جنيها إسترلينيا مغطاة بأوراق الذهب الصالحة للأكل.


 

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وقدم المطعم قائمة محددة وقت الغداء مقابل 39 جنيها إسترلينيا أكثر تواضعا، وتضم القائمة أيضا برجر مقابل 45 جنيها إسترلينيا وأربع قطع من السوشي مقابل 23 جنيها إسترلينيا وبرجر تاكو مقابل 25 جنيها إسترلينيا.
 

منذ افتتاح مطعم شرائح اللحم في لندن في عام 2021، أنفق بعض رواد المطعم آلاف الجنيهات على وجبات تشمل أطباق اللحوم المميزة المذهبة.


 

يصف موقع الشيف" نصرت" على الويب القائمة والأطباق وعرضها بأنها "مجنونة"، ولكنه لا يسرد الأسعار.


 

أيضا، منذ أن فتح مطعم الشيف نصرت أبوابها لرواد مشاهير لندن في سبتمبر 2021، ولكن في السنوات الأخيرة، جر العملاء إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة غضبهم بالأسعار.

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في عام 2021، نشر أحد رواد المطعم فاتورته البالغة 37,023.10 جنيها إسترلينيا على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان أعلاها شريحة لحم توماهوك الذهبية بقيمة 850 جنيها إسترلينيا.


 


 

أصبح "سولت باي" واسمه الحقيقي نوريت غوكتشي، ضجة كبيرة على الإنترنت في عام 2017 بعد أن انتشرت سلسلة من مقاطع الفيديو مع لقطات للطاهي التركي الذي يقطع اللحم ويرش الملح.


 

افتتح أول مطعم له في عام 2010 في اسطنبول ويمتلك حاليا 22 مطعم ستيك في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أبو ظبي ودبي وجدة والدوحة. 

يوجد فرعان في نيويورك وآخران في بيفرلي هيلز ولاس فيجاس وميامي.

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