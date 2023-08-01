احذر تريند قاتل على التيك توك.. تفاصيل

أثارت مقاطع فيديو على تطبيق "تيك توك" والتي تروج لاستخدام السيانيد لمعالجة حب الشباب مخاوف الأطباء وكذلك تحذيراتهم الشديدة، فقد يخشى الأطباء من أن الاتجاه الزائف، الذي حصد ملايين المشاهدات ، قد يكون مميتًا.

في أحد مقاطع فيديو على TikTok ، تدعي امرأة شابة أنها كانت تغذي حبيبها سرا ببذور تحتوي على مادة كيميائية سامة، وقد أزال حب الشباب لديه.



في هذه الأثناء كان هناك مقطع آخر لامرأة تدعي أن بشرتها الواضحة قد تكون بسبب أكلها على الأقل خمس حبات من المشمش عندما كانت طفلة.

فمادة"الأميجدالين" الموجود بشكل طبيعي في بذور المشمش وبذور الكرز والمكسرات النيئة، تتحول إلى السيانيد بمجرد استهلاكه بكميات مركزة يهاجم القلب والجهاز التنفسي والجهاز العصبي المركزي ويمكن أن يقتل الإنسان في دقائق.



قال الدكتور نيل باتيل ، من LloydsPharmacy Online Doctor:"بشكل عام ، الأطعمة التي تحتوي على السيانيد تميل إلى احتوائه بجرعات منخفضة جدًا لا داعي للقلق بشأنها. على سبيل المثال ، تحتوي بذور التفاح على كميات صغيرة من السيانيد ولكن ستحتاج إلى تناول 150 على الأقل في المرة الواحدة لتكون في خطر. ومع ذلك ، يجب أن تكون حذرا مع حبات المشمش، فالبذور الموجودة داخل حبة المشمش تحتوي على كميات كبيرة ".

تستشهد هيئة سلامة الأغذية الأوروبية بأن حبات المشمش من مخاطر التسمم بالسيانيد، يمكن أن يتجاوز تناول أكثر من ثلاث حبات في جلسة واحدة المستوى الآمن الموصى به.

وأضاف الدكتور باتيل: "قد يكون هذا الاتجاه خطيرًا للغاية. تشمل الأعراض طويلة المدى للتسمم بالسيانيد الغيبوبة وارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه وفقدان الوعي وإصابة الرئة والنوبات وحتى الموت".