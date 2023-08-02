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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دب يثير الغضب بسبب المشروبات الغازية .. تفاصيل

صدى البلد

أثارت الصور التي تظهر دبًا في قفص وهو يشرب زجاجة المشروب الغازي كوكاكولا التي منحها إليه زائر حديقة الحيوان الغضب.

ويظهر الدب وكأنه يعرف كيفية فتح الزجاجة بمخالبه ، مما أدى إلى اقتراحات بأن حديقة الحيوان في داليان ، بمقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين ، سمحت بحدوث ذلك عدة مرات من قبل.

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كما كانت هناك أيضًا زجاجات فارغة من المشروبات الغازية ​​مرئية حول قفص الدب الصغير، فقد ظهر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر الوحش وهو يواجه الزوار بهدوء قبل أن يمرر أحدهم الزجاجة إلى القفص الصغير، ليأخذها الدب ويمسكها بمخالبها يحاول فتحها.

يستغرق الدب ثوانٍ فقط لفك الغطاء قبل تناول المشروب الغازي، تمت مشاركة الفيديو الصادم على Douyin - النسخة الصينية من TikTok - وانتقده المستخدمون على نطاق واسع الذين كانوا قلقين على صحة الدب.

وعلق أحدهم قائلاً: "لماذا تسمح حدائق الحيوان للزوار بتمرير الكوكاكولا أو غيرها من الأطعمة اللذيذة للدببة ، والتي يمكن أن تقتلهم؟".

تم الإبلاغ عن هذه المشكلة في نفس حديقة الحيوانات في عام 2017، ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن زائر لم يذكر اسمه قوله: "اصطف عشرات السياح لإطعام الحيوانات ، وظل اثنان من الدببة يشربان الكوكاكولا".

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منذ ذلك الحين ، تحدث الموظفون في حديقة الحيوان وأصروا على أن تسليم مشروب الحيوانات ممنوع منعا باتا، وبدلاً من ذلك ، ألقوا باللوم على المرشدين السياحيين ، واتهموهم بتشجيع الزوار على الانخراط في السلوك.

وأضافوا:"في المستقبل ، سننظر في اعتماد تدابير عزل صارمة مثل إضافة شبكة إلى القفص وإقامة أسوار لمنع السائحين من إطعام الدببة بالكوكاكولا".

كما وعدوا بتعزيز الرقابة في المستقبل، وطالبت السلطات المحلية حديقة الحيوان بوضع حد لهذه الممارسة.

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