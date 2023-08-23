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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تكشف عن مصير الشمس.. تلسكوب جيمس ويب يلتقط صورة جديدة مذهلة

تكشف عن مصير الشمس..تلسكوب
تكشف عن مصير الشمس..تلسكوب جيمس ويب يلتقط صورة جديدة مذهلة

رصد تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لـ وكالة ناسا تفاصيل لم يلحظها تلسكوب هابل بشأن التعقيد المذهل للسديم الحلقي.

قال عالم الفلك، روجر ويسون إن تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا اكتشف للمرة الثانية شيئا لم يتمكن سلفه هابل من رؤيته.

وفقا لما ذكره موقع “بيزنس انسدر" فإن السديم الحلقي عبارة عن سديم كوكبي مستطيل الشكل يقع في كوكبة القيثارة، وهو نجم يحتضر ويطرد طبقاته الخارجية واحدة تلو الأخرى على بعد 2200 سنة ضوئية.

السديم الكوكبي

تتكون الحلقة اللامعة المحيطة بالسديم الكوكبي من 20 ألف كتلة من غاز الهيدروجين، تعادل كتلة كل منها كتلة كوكبنا بأكمله، كما يوجد في قلبه قزم أبيض، وهو نجم مشابه لشمسنا لكنه أقدم بكثير، واستنفذ كل وقوده.

وقال روجر ويسون، الباحث المشارك في علم الفلك في جامعة كارديف البريطانية، والذي يعمل على صور السديم الدائري، في بيان: "عندما رأينا الصور لأول مرة، أذهلنا كمية التفاصيل الموجودة فيها".

وأضاف روجر ويسون: “نظرة سريعة على اللقطات التي التقطها التلسكوب للسديم الدائري تجعل من الواضح مدى قدرة رؤية ويب للأشعة تحت الحمراء على التقاطها”.

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الصورة 

 مصير الشمس

هذه الصورة الجديدة للسديم، تعطينا لمحة عن مصير الشمس، النجم الذي تدور حوله الأرض وكواكب النظام الشمسي، حسبما نقلته شبكة “سكاي نيوز”. 

  يأمل الباحثون بعد تحليل صور مختلفة للسديم الحلقي أن يفهموا بشكل أعمق العمليات المعقدة التي تقف وراء تشكل وتطور النجوم، مثل الشمس قبل أن تصل إلى مرحلة السديم.

جدير بالذكر أن العلماء يعتقدون أن الشمس ستموت بعد 5 مليارات عام من الآن بعد أن تنمو لتصبح نجما عملاقا أحمر اللون بما يزيد بـ100 ضعف حجمها الحالي حيث ستدفع الشمس الغبار والغاز إلى الخارج، لتكوين غلاف حولها يشكل نحو نصف كتلتها.

ومن المتوقع أن يتحول قلب النجم إلى قزم يلمع لآلاف السنين بما يؤدي إلى إضاءة الغلاف وتشكيل حلقة حوله مثل: السديم الحلقي مما سيؤدي  إلى تدمير أي شكل من أشكال الحياة على كوكبنا علما بإنه من غير المؤكد إن كان قلب كوكبنا الصخري سيبقى أصلا على قيد الحياة.

 

 

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