كارثة كونية عمرها نصف مليار عام.. تليسكوب جيمس ويب يكشف سرًا جديدا

كشف تليسكوب جيمس ويب التابع لوكالة ناسا الامريكية عن كارثة كونية قديمة واجهها الكون غيرت من تشكيل الحياة على كوكب الأرض وتعود تلك الظاهرة لقرابة نصف مليار عام.

وقال تقرير نشرته صحيفة «ميترو» البريطانية إن تلسكوب «جيمس ويب» التابع لـ«وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)» رصد كارثة لا تُصدق؛ عمرها نصف مليار عام.

ووفق التفاصيل التي كشف عنها العلماء الأميركيون، فقد تمكنوا بفضل هذا الاكتشاف من تكوين نظرة ثاقبة أخرى لتاريخ الكون، وأشاروا إلى أن هذه الكارثة التي اكتشفت هي «تصادم كوني بين مجرتين حدث قبل نصف مليار سنة».

وتُظهر الصورة الملتقطة بواسطة التلسكوب دوامة متوهجة من اللونين الأحمر والبرتقالي، تتخللها النجوم اللامعة، على بعد 120 مليون سنة ضوئية، ومع ذلك، فإن شيئاً ما في كتلة النجوم والغبار يدل على ماضيها، ويؤكد حقيقة أنها كانت ذات يوم ليست مجرة واحدة؛ بل مجرتان.

ويقول العلماء إنه عند اصطدام المجرات تقوم بتوجيه الغاز والغبار اللازمين معاً لتشكيل نجوم جديدة، ويمكن رؤية ذلك في المناطق الأكثر إشراقاً؛ إذ تطلق النجوم الفتية ضوء الأشعة تحت الحمراء الذي يشع حبيبات صغيرة من الغبار، مما يمنح المجرة توهجها المميز الذي التقطه التليسكوب.

وقال الفريق البحثي: «أدى الاصطدام المجري الذي تسبب في تكوين (NGC 3256) إلى انفجار مضيء لتشكيل النجوم يمكن رؤيته في ألمع الأجزاء من الصورة».

وأضاف: «تتألق هذه النجوم الصغيرة بشكل أكثر سطوعاً عند أطول موجات الأشعة تحت الحمراء، والضوء الذي يمكن أن يخترق عبر الغبار المعتم في المجرة، ومع ذلك تارةً تكون النجوم القديمة آمنة عندما تصطدم المجرات، وذلك بفضل المسافات الكبيرة بينها؛ إذ إن أقرب نجم إلينا بعد الشمس هو (بروكسيما سنتوري)، ويبعد نحو 25 تريليون ميل».

ويقول العلماء إن هذه النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن تعلمهم المزيد عن تكوين مجرتنا.