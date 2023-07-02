انطلاق تلسكوب "إقليدس" الأوروبي لكشف أحد أهم ألغاز "الكون المظلم".. فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد انطلاق تلسكوب "إقليدس" الأوروبي لكشف أحد أهم ألغاز الكون.

وأوضحت أنه انطلق التلسكوب الفضائي الأوروبي "إقليدس" (Euclid) من قاعدة كاب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأميركية، في مهمة ترمي لكشف أحد أهم الألغاز في علم الفلك والمتمثل في مادتين مظلمتين غامضتين تشكلان 95% من الكون، لكن لا تتوفر أي معطيات تقريباً عن طبيعتهما الدقيقة.

وأشارت إلى أنه اضطرت وكالة الفضاء الأوروبية إلى اللجوء للشركة المملوكة من الملياردير إيلون ماسك لإطلاق المهمة بعد أن سحبت روسيا صواريخها من طراز سويوز رداً على العقوبات الغربية عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.

بعد رحلة تستمر شهراً عبر الفضاء، سينضم "إقليدس" الذي يبلغ وزنه طنين وصممته شركة "تاليس ألينيا سبايس"، إلى التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" في نقطة مستقرة على بعد 1,5 مليون كيلومتر من الأرض تسمى نقطة لاغرانج الثانية.