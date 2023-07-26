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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بخار ماء في الفضاء.. اكتشاف صادم لتلسكوب جيمس ويب على مسافة من الأرض

الفضاء
الفضاء

بخار ماء في الفضاء..على بعد ٣٧٠ سنة ضوئية من كوكب الارض يستقر النجم بي دي اس ٧٠ والذي اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة «ناسا»، بخار ماء حوله يمكن أن تتشكل فيها الكواكب الصخرية.

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تلسكوب جيمس ويب الفضائي يكشف لغزا غامضا في الفضاء منذ خلق الكون

 وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية ، كشفت المقاييس الجديدة لجهاز الأشعة تحت الحمراء المتوسطة للتلسكوب عن بخار للماء في القرص الداخلي للنجم «بي دي أس 70»، والذي به قرص داخلي من الغاز واخر خارجي من الغبار وداخل تلك الفجوة يوجد كوكبان غازان علاقات.

ويعد هذا أول اكتشاف للمياه في المنطقة الأرضية لقرص معروف بالفعل باستضافة اثنين أو أكثر من الكواكب الأولية، وفق الوكالة.

ومن أجل المزيد من التوضيح، قالت المؤلفة الرئيسية جوليا بيروتي من معهد «ماكس بلانك» لعلم الفلك بهايدلبرغ بألمانيا «لقد رأينا الماء في أقراص أخرى. لكن ليس بهذا القرب الشديد وداخل نظام تتجمع فيه حاليا كواكب. لم نتمكن من إجراء هذا النوع من القياس قبل ويب»، وفق قولها.

 

الفضاء بخار ماء في الفضاء الأرض جيمس ويب

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