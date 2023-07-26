بخار ماء في الفضاء.. اكتشاف صادم لتلسكوب جيمس ويب على مسافة من الأرض

بخار ماء في الفضاء..على بعد ٣٧٠ سنة ضوئية من كوكب الارض يستقر النجم بي دي اس ٧٠ والذي اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة «ناسا»، بخار ماء حوله يمكن أن تتشكل فيها الكواكب الصخرية.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية ، كشفت المقاييس الجديدة لجهاز الأشعة تحت الحمراء المتوسطة للتلسكوب عن بخار للماء في القرص الداخلي للنجم «بي دي أس 70»، والذي به قرص داخلي من الغاز واخر خارجي من الغبار وداخل تلك الفجوة يوجد كوكبان غازان علاقات.

ويعد هذا أول اكتشاف للمياه في المنطقة الأرضية لقرص معروف بالفعل باستضافة اثنين أو أكثر من الكواكب الأولية، وفق الوكالة.

ومن أجل المزيد من التوضيح، قالت المؤلفة الرئيسية جوليا بيروتي من معهد «ماكس بلانك» لعلم الفلك بهايدلبرغ بألمانيا «لقد رأينا الماء في أقراص أخرى. لكن ليس بهذا القرب الشديد وداخل نظام تتجمع فيه حاليا كواكب. لم نتمكن من إجراء هذا النوع من القياس قبل ويب»، وفق قولها.