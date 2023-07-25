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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والله ما هنعرف نعيش على الأرض.. علوم الفضاء تحذر من التغيرات المناخية

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

أكد الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، أن العالم بالكامل يعاني من كوارث التغيرات المناخية.

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أستاذ التغيرات المناخية: درجات الحرارة في العالم سجلت معدلات غير مسبوقة


وأضاف خلال مداخلة ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الحل الوحيد لمواجهة التغيرات المناخية، هو استخدام الطاقة النظيفة، ويتم الابتعاد عن الوقود الأحفوري، ويتم الابتعاد عن استخدام الفحم، و البترول.


ولفت إلي أن هناك بعض الدول في العالم، تتعرض لـ حروق، وأن البعض مستمر في استخدام الوقود، معلقًا :" لو استمر الوضع والله ما هنعرف نعيش على الأرض".


وأشار إلي أن العالم يفكر تفكير جيد، لـ الابتعاد عن استخدام الوقود، و الوقود الأحفوري.
 

علوم الفضاء الأمم المتحدة التغيرات المناخية كوارث التغيرات المناخية الطاقة النظيفة

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