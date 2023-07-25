أستاذ التغيرات المناخية: درجات الحرارة في العالم سجلت معدلات غير مسبوقة

أكد أحمد الملاعبة، أستاذ التغيرات المناخية بالجامعة الهاشمية، أنه حذرنا منذ عامين، بأن عام 2023، سترتفع درجات الحرارة بشكل كبير نتيجة التغيرات المناخية التي ضربت العالم خلال السنوات الأخيرة.

وقال أخمد الملاعبة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكستر نيوز”، أن الإحتباس الحراري والوقود الأحفوري، ووجود غاز الميثان وثاني أوكسيد الكربون، ساهم بارتفاع درجات الحرارة بطريقة غير مسبوقة، وأدى إلى حرائق الغابات والعواصف.

لم يحدث من قبل

وتابع أستاذ التغيرات المناخية بالجامعة الهاشمية، أن درجات الحرارة في عدد من دول أوروبا، وصلت إلى أكثر من 40 درجة مئوية، وهو لم يحدث من قبل.