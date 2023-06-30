تلسكوب جيمس ويب الفضائي يكشف لغزا غامضا في الفضاء منذ خلق الكون

سمح اكتشاف جديد للعلماء بفهم أفضل لنمو الثقوب السوداء الهائلة في الكون الرضيع. وبفضل تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) ، تمكن العلماء من رؤية ضوء النجوم من مجرتين مبكرتين تستضيفان ثقوبًا سوداء فائقة الكتلة لأول مرة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، هذا يمثل تطورًا هامًا في دراسة الثقوب السوداء. لأنه من المهم فهم كيفية نمو الثقوب السوداء بسرعة إلى كتل تعادل ملايين أو بلايين الشمس وكيف تتطور جنبًا إلى جنب مع المجرات التي تستضيفها.

وقد صرح عضو الفريق العلمي الذي شارك في هذه الدراسة أنهم يستخدمون تلسكوبات أرضية كبيرة منذ 25 عامًا لرصد المجرات المضيفة منذ 3 مليارات سنة.

دراسة الثقوب السوداء

ولكن الآن بفضل JWST يمكنهم رؤية المجرات التي ظهرت فيها أول ثقوب سوداء فائقة الكتلة. هذا الاكتشاف الجديد يمكّن العلماء من فهم أفضل لمراحل نمو وتطور هذه الثقوب السوداء الهائلة في الكون الرضيع.

ولاحظ الفريق اثنتين من هذه المجرات المزعومة النشطة ، والتي تُرى كما كانت عندما كان عمر الكون البالغ 13.8 مليار سنة أقل من مليار سنة.

و كانوا قادرين على حساب كل من كتلة المجرات وكتلة الثقوب السوداء الهائلة، واستغرق الضوء من هاتين المجرتين 12.9 و 12.8 مليار سنة للوصول إلينا ، وهكذا ظهر لعلماء الفلك كما كانا 870 و 880 مليون سنة بعد الانفجار العظيم.

كشفت الملاحظات أن كتلة المجرات تبلغ 130 مليارًا و 30 مليار مرة كتلة الشمس ، وأن كتل الوحش التي تغذي الثقوب السوداء تبلغ 1.4 مليار كتلة شمسية لـ J2236 + 0032 و 200 مليون كتلة شمسية لـ J2255 + 0251. أظهر هذا أن كتلة هذه المجرات المبكرة وثقوبها السوداء المركزية مرتبطة بنفس الطريقة التي شوهدت في المجرات التي تم رصدها بالقرب من مجرة ​​درب التبانة ، وبالتالي فهي أكثر حداثة في الوقت المناسب.

كيف تنمو الثقوب السوداء الهائلة مع مجراتها؟

النجوم الزائفة هي من أكثر الأشياء غرابة في الكون، بالإضافة إلى الثقوب السوداء الهائلة المحاطة بالغاز والغبار ، وبعضها يتراكم في الثقب الأسود ، وبعضها ينفجر بسرعات تقترب من سرعة الضوء ، تبعث الكوازارات الكثير من الضوء الذي يمكنها في كثير من الأحيان أن تتفوق على كل نجم في المجرة التي تستضيف مجتمعين.

تم رصد أول كوازار في عام 1963 ، ومنذ ذلك الحين ، كشف العلماء عن العمليات التي تعمل على تشغيل انبعاثهم الهائل للضوء

. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، تم اكتشاف أن كتل المجرات وثقوبها السوداء الهائلة مترابطة ، مع كتلة النجوم في مجرة ​​أكبر بنحو 1000 مرة من كتلة ثقبها الأسود المركزي.