عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تلسكوب جيمس ويب الفضائي يكشف لغزا غامضا في الفضاء منذ خلق الكون

دراسة بواسطة تلسكوب
دراسة بواسطة تلسكوب جيمس ويب

سمح اكتشاف جديد للعلماء بفهم أفضل لنمو الثقوب السوداء الهائلة في الكون الرضيع. وبفضل تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) ، تمكن العلماء من رؤية ضوء النجوم من مجرتين مبكرتين تستضيفان ثقوبًا سوداء فائقة الكتلة لأول مرة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، هذا يمثل تطورًا هامًا في دراسة الثقوب السوداء. لأنه من المهم فهم كيفية نمو الثقوب السوداء بسرعة إلى كتل تعادل ملايين أو بلايين الشمس وكيف تتطور جنبًا إلى جنب مع المجرات التي تستضيفها. 

txt

ميدو ليس آخرهم بجلبابه.. جنون الموضة والصيحات الغريبة تسيطر على نجوم الكرة

txt

نجوم الموسيقى العربية ومواهب الأوبرا على المسرح الكبير ختاما للموسم الفنى

وقد صرح عضو الفريق العلمي الذي شارك في هذه الدراسة أنهم يستخدمون تلسكوبات أرضية كبيرة منذ 25 عامًا لرصد المجرات المضيفة منذ 3 مليارات سنة.

دراسة الثقوب السوداء

ولكن الآن بفضل JWST يمكنهم رؤية المجرات التي ظهرت فيها أول ثقوب سوداء فائقة الكتلة. هذا الاكتشاف الجديد يمكّن العلماء من فهم أفضل لمراحل نمو وتطور هذه الثقوب السوداء الهائلة في الكون الرضيع.

ولاحظ الفريق اثنتين من هذه المجرات المزعومة النشطة ، والتي تُرى كما كانت عندما كان عمر الكون البالغ 13.8 مليار سنة أقل من مليار سنة.

و كانوا قادرين على حساب كل من كتلة المجرات وكتلة الثقوب السوداء الهائلة، واستغرق الضوء من هاتين المجرتين 12.9 و 12.8 مليار سنة للوصول إلينا ، وهكذا ظهر لعلماء الفلك كما كانا 870 و 880 مليون سنة بعد الانفجار العظيم.

كشفت الملاحظات أن كتلة المجرات تبلغ 130 مليارًا و 30 مليار مرة كتلة الشمس ، وأن كتل الوحش التي تغذي الثقوب السوداء تبلغ 1.4 مليار كتلة شمسية لـ J2236 + 0032 و 200 مليون كتلة شمسية لـ J2255 + 0251. أظهر هذا أن كتلة هذه المجرات المبكرة وثقوبها السوداء المركزية مرتبطة بنفس الطريقة التي شوهدت في المجرات التي تم رصدها بالقرب من مجرة ​​درب التبانة ، وبالتالي فهي أكثر حداثة في الوقت المناسب.

كيف تنمو الثقوب السوداء الهائلة مع مجراتها؟

النجوم الزائفة هي من أكثر الأشياء غرابة في الكون، بالإضافة إلى الثقوب السوداء الهائلة المحاطة بالغاز والغبار ، وبعضها يتراكم في الثقب الأسود ، وبعضها ينفجر بسرعات تقترب من سرعة الضوء ، تبعث الكوازارات الكثير من الضوء الذي يمكنها في كثير من الأحيان أن تتفوق على كل نجم في المجرة التي تستضيف مجتمعين.

تم رصد أول كوازار في عام 1963 ، ومنذ ذلك الحين ، كشف العلماء عن العمليات التي تعمل على تشغيل انبعاثهم الهائل للضوء

. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، تم اكتشاف أن كتل المجرات وثقوبها السوداء الهائلة مترابطة ، مع كتلة النجوم في مجرة ​​أكبر بنحو 1000 مرة من كتلة ثقبها الأسود المركزي.

اكتشاف جديد ​​درب التبانة الانفجار العظيم الثقوب السوداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة لاعب بمنتخب مصر للملاكمة وصديقه في تصادم بحدائق الأهرام

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

لتخفيض الأسعار .. حقيقة الاتجاه لاستيراد السجائر

20 مليار دولار.. ضربة قاصمة للسويد بعد حرق المصحف والمقاطعة الإسلامية

بعد ساعات عصيبة عاشها حجاج السياحة بمشعر منى .. تحقيق عاجل ومطالبة بتعويضات

إمام عاشور يتلاعب بكبار الدوري| بيراميدز يدخل الصفقة.. الأهلي يبتعد.. والزمالك يُمنِي نفسه

إيقاف قيد جديد| قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك

حماية المستهلك يعتذر للمواطنين بعد ارتفاع أسعار السجائر بشكل غير رسمي

ترشيحاتنا

بدء تفويج حجاج السياحة من مشعر منى بعد إنهاء الرجم ثاني أيام التشريق

شهيدة العلم.. أداء صلاة الجنازة على الطالبة الإندونيسية عقب صلاة الجمعة بالأزهر

مظاهرات أمام منازل قادة إسرائيل ضد التعديلات القضائية

روسيا تخرج دائما قوية من المحن.. لافروف عن الغرب: نحن نشكر قلقهم

سعر رينج روفر Evoque الأيقونية الجديدة| صور

10 أيام راحة.. حقيقة مد إجازة عيد الأضحى للموظفين والبنوك والثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. هذه الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة بـ الخرف

هذه آخر كلماته.. وفاة أكبر حجاج إيران سنا بعد إتمامه شعائر الحج

بكاش مايوه... إيمان العاصي تستعرض أناقتها على البحر

كانز فاضية.. فيديو يشرح الانفجار الداخلي للغواصة تيتان بطريقة بسيطة| شاهد

فيديو

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ