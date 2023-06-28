ميدو ليس آخرهم بجلبابه.. جنون الموضة والصيحات الغريبة تسيطر على نجوم الكرة

أن تكون نجما ليس سهلا، خاصة أن الأنظار تكون مسلطة عليك، اي تكون الخطوات محسوبة، مثلما حدث مع أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، بعد ظهوره اكتر من مرة ببرنامجه على الهواء بملابس غريبة، وصفها البعض بـ"الجلاليب" وآخرون بإرتدائه "روب" مثل أفلام الستينات، دون أن يعلق ميدو على ما يتعرض له من انتقادات، خاصة أن عالم النجومية مليء بمجانين الموضة.

تدهور مستوى هيكتور بيليرين بسبب الازياء

لاعب نادي برشلونة السابق وسبورتنج لشبونة، وأحد لاعبي الكورة المجانين بالموضة، له عشرات الصور التي تؤكد أن له صولات وجولات مع دور الأزياء العالمية.

وذكرت تقارير صحفية عالمية، أن مستوى بيليرين تأثر بالملعب نتيجة اهتمامه بالأزياء خارج البساط الأخضر، وهو ما ادى الى الرحيل عن أكبر أندية العالم والاستقرار في احد أندية البرتغال، رغم عدم تجاوزه 28 سنة.

بدلة شرفنطح وعك ميسي

ميسي أو برغوث كرة القدم الأرجنتيني وصاحب الكرة الذهبية ٧ مرات، له حكايات غريبة مع الأزياء، وظل واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة.

مع كل ظهور للبرغوث على منصات التتويج، يبهر ميسي الحضور بارتداء بدلة أغرب من سابقتها، إلا أن الاغرب كانت في حفل فيفا 2015، وظهر فيها ببدلة غريبة جداً لم يفهمها الكثيرون، لدرجة أن بعض صفحات مواقع الكرة وصفت اطلالة ميسي بـ"العك"، وكتبت أن "ميسي لو اشترى بدلة من رصيف في برشلونة ستكون أشيك وأحسن من هذا العك".

بوجبا الفرنسي المجنون

بول بوجبا.. واحد من لاعبي كرة القدم التي أثرت عليهم الموضة بشكل كبير، خاصة أنه متابع جيد لأحدث الصيحات العالمية، إلا ان بوجبا له ستايل غريب جداً في ملابسه، خاصة انه قال اكثر من مرة إنه متأثر جداً بهويته الإفريقية، ويضع لمسة خاصة لثقافة بلده الأصلي غينيا على ملابسه.

بوجبا له أكثر من إطلالة بأزياء غريبة جداً، جعلت من الصعب على البعض التعرف عليه في شوارع مانشستر، أثناء اللعب في مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.

بدلة عارية ولا فستان؟

أغرب ستايل في الملاعب كان من نصيب "اشلي كول"، الذي ظهر مرتديا بدلة غريبة في اليوم الوطني.

وظهر كول ببدلة ابيض في ابيض، إلا أنها كانت شبه عارية، لدرجة عرضته لموجة من السخرية، ودفعت البعض للقول: لو لبس فستان احسن من مظهره هذا".