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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

إلغاء حبسها لهذا السبب| قصة سلمى الشيمي من التحريض على الفسق إلى الكلابشات

صدى البلد

أثارت عارضة الأزياء والبلوجر سلمى الشيمي، جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، بعد حبسها لمدة عامين، وإلزامها بدفع غرامة مالية تقدر بـ 100 ألف جنيه، بتهمة نشر صور وفيديوهات منافية للآداب العامة.

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إلغاء حبس سلمى الشيمي

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، بالحبس لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 100 الف جنيه، لعارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمى، بتهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وببث فيديوهات مثيرة للغرائز الجنسية والخادشة للحياء العام المسيئة لقيم المجتمع المصرى والمنافية للآداب العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعى.

واستأنفت «الشيمي» على الحكم، وقررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية، قبول الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي، وإلغاء الحكم علي حبسها عامين وغرامة مالية 100 ألف جنيه، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية، بنظر الدعوى، وإحالتها الى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص، ونظرها في يوليو المقبل.

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القبض على سلمى الشيمي

وألقت ضباط الشرطة القبض على عارضة الأزياء والبلوجر سلمى الشيمي، في مارس الماضي، أثناء عودتها من رحلتها في دبي، بعدما أنهت عملها مع براند الملابس الشهير "أنجل جول" الإماراتي، بتهمة نشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، وتنافي عادات وتقاليد المجتمع، وتسيء الاستخدام للإنترنت.

وبعد التحقيق معها أمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، ومن ثم إحالتها للمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، التي حكمت عليها بالسجن لمدة عامين، وإلزامها بدفع غرامة مالية 100 ألف جنيه، تبعًا لمادة القيم الأسرية، عقب التأكد من هوية الفيديوهات.

وقدم محامي سلمى الشيمي استئناف على الحكم، كما طالب أحد المحامين بدعوى أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، بإلغاء وتجميد مادة القيم الأسرية، التي سجن بسببها العديد من فتيات «التيك توك»، واللواتي كان أخرهن سلمى الشيمي.

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من هي سلمى الشيمي

سلمى الشيمي هي عارضة أزياء وبلوجر، اشتهرت بفيديوهاتها الجريئة على موقع التواصل والفيديوهات «تيك توك»، وتبلغ من العمر 25 سنة، تخرجت من كلية التمريض في عام 2018، ولكنها تركت مجال التمريض واتجهت إلى مجال الموديل والأزياء.

وتعاونت سلمى مع أكثر من ماركة تجارية للملابس في عدد من الدول العربية، كما ظهرت كموديل في فيديو كليب «لأمتى» مع المطرب محمود الليثي، كما نجحت سلمى في حصد العديد من المتابعات والمشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ووصل عدد متابعيها على «فيسبوك» لمليون متابع.

لقبت سلمى الشيمي بـ «فتاة سقارة»، بعد جلسة التصوير الجريئة، التي خضعت لها في هرم سقارة، واعتمدت حينها ملابس فرعونية أثارت الجدل، بسبب مظهرها الغير لائق، وتعرضت وقتاها لهجوم قاسٍ، متهمين أياها بالتحريض على الفسق والفجور، والإساءة للحضارة المصرية.

وألقت الشرطة القبض عليها بتهمة التصوير بدون تصريح في منطقة أثرية، وقررت إخلاء سبيلها بعد التحقيق في الواقعة، بكفالة قدرها 500 جنيه، ولكن سلمى الشيمي أكدت في تصريحات تليفزيونية أنها دفعت 1500 جنيه لأحد حراس المكان حتى يسمح لها بالتصوير أمام هرم سقارة.

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