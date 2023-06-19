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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

دخل القبر وشغل أغاني وقعد يرقص.. تحد لـ"يوتيوبر هندي" انتهى بكارثة| شاهد

صدى البلد

«دخل القبر وشغل أغاني وقعد يرقص».. هذا باختصار ما فعله يوتيوبر هندي، تحدى المسلمين، وسخر منهم، خاصة طريقة دفن الموتى في القبور، حيث قرر عمل تحدي لمن يدخل القبر ويظل به يوما كاملا 24 ساعة، وبالفعل جمع أصدقاءه والأدوات اللازمة داخل القبر من كهربا وشاحن ومخده ومرتبه وغطا وكاميرات وإضاءة وأي شيء قد يحتاج اليه.

بداية التحدي المميت

نزل اليوتيوبر مع صديق له وظل الباقون فوق القبر، وقد صنعوا فتحة صغيرة فقط لإدخال الهواء الى القبر، وإنزال المياه له أو أي شيء يطلبه.

وبمجرد إغلاق باب القبر ، وتسوية التراب عليهما، بدأ اليوتيوبر الهندي يرقص ويغني في لايف من داخل القبر، ويستهزئ بالمكان، دون احترام هيبته.

الإصرار على استكمال التحدي 

ظل اليوتيوبر يضحك ويقوم بعمل بث مباشر من داخل القبر، وينادي على أصدقائه من فتحة التهوية، او الممر الذي صنعه زملاؤه، ويطلب منهم المياه تارة، ويقوم بالغناء تارة أخرى.

وفجأة، بينما يضحك اليوتيوبر ويسخر من الوضع، هبت رياح قوية أطاحت بالخيام المحيطة بالقبر.

غضب الطبيعة

لم تكتف الطبيعة بالرياح، بل فوجئ الهندي وأصدقاؤه بمطر  شديد غير. معتاد منذ سنوات، واغلقت المياه الممر الخاص بالهواء، وحولت التراب الذي تم وضعه على الباب. 

حاول الأصدقاء إبعاد أي شيء محتمل توصيله كهرباء، حتى لا يفقد الشاب حياته، ويحدث مالا يحمد عقباه.

خروج اليوتيوبر على كرسي متحرك

 

ظلت الأمطار تهطل بشدة وسرعة، وتغرق المكان بشكل غير  عادي، وبدأت سيطرة الاصحاب تتضاءل، حيث ظلت المحاولات في فتح مجرى التهوية، كما باءت محاولات فتح أبواب القبر بالفشل.

وبعد محاولات مضنية تم إنقاذ الشابين، وخرجا ينتفضان ومنهارين بعد ما حدث لهما، واصطحبهما أصدقاؤهما بسرعة الى المستشفى على كرسي متحرك، بعد أن فقدا القدرة على السير. 

خسارة التحدي وتعليقات لاذعة

ومن داخل المستشفى، أعلن اليوتيوبر بإحباط شديد خسارته وفشله في التحدي، مشددا على عدم إعادة المحاولة مرة أخرى.
ونصح اليوتيوبر متابعيه بعدم تجربة هذا التحدي، لأن للقبر هيبته واحترامه، ولا يجوز التقليل منه. 

وعلق المسلمون الهنود عليه، وقالوا "لكم دينكم ولي دين"، بينما علق آخرون: "بعد ما كنا غضبانين انك بترقص وتغني من جوه القبر، بقينا مشفقين عليك وعلى حالتك"، وأضاف ثالث: "الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة".

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