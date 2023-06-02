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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد مكالمة تليفون .. رجل هندي يترك عروسه ويلغي زواجه منها

صدى البلد

في واقعة مروعة ألغى العريس حفل زفافه في منتصف الطريق عندما كانت الطقوس جارية بعد أن علم بـ أن تلقى مكالمة هاتفية من حبيب العروس.

فقد تصاعد التوتر في مكان الزفاف حيث ألغى العريس الزواج فجأة بعد أن تلقى مكالمة مسيئة وتهديدية من عشيق العروس، كما أرسل العاشق المزعوم بعض الصور ومقاطع الفيديو إلى العريس من رقم غير معروف مما دفع العريس إلى التخلي عن حفل الزفاف.

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كان قد تم تحديد حفل زفاف العروس وخطيبها في 28 مايو، وفي الموعد المحدد، وصل العريس إلى منزل العروس واستمرت طقوس الزفاف بسلاسة حتى تلقى العريس مكالمة بعد فترة وجيزة من المراسم الهندية.

وكان المتصل قد أساء إلى العريس وقال له"كيف تتزوجها إذا لم تكن متأكدًا منها، فقد أرسلت إليك صور ومقاطع فيديو شاهدها وحدد موقفك من زواجها"، وبعد مشاهدة الفيديو والصور وخرج  العريس من المسرح، وقررالانفصال عن العروس أمام المدعوين.

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فيما قام أحدهم بإبلاغ الشرطة التي وصلت إلى المكان، وبدأت الشرطة ورئيس القرية بالهند وبعض الشخصيات البارزة في القرية والأقارب في إقناع العريس بعدم إلغاء الزواج، لكن العريس كان مصرا على قراره وغادر المكان مع براءته على الرغم من الطلبات المتكررة من أسرة العروس، بينما قام والد العروس بتسجيل قضية ضد الشخص الذي عرقل الزواج.

وفي غضون ذلك ، تم القبض على الحبيب المزعوم الذي أرسل الفيديو والصورة، وبناءً على شكوى والد العروس ، تم تسجيل قضية ضد الشخص الذي عرقل الزواج، وسيتم اتخاذ الإجراءات بعد التحقيق في الأمر.

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