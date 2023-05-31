عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بـ غموض .. الصين تبدأ بـ شق أعمق حفرة في العالم

صدى البلد

بدأ العلماء الصينيون بشكل غامض في حفر حفرة طولها 10000 متر (32808 قدم) في قشرة الأرض ، ولا أحد يعرف سبب ذلك.

في حين لا أحد متأكد من الدافع ، فإن حقيقة بدء الحفر في منطقة شينجيانغ الغنية بالنفط، قد تقدم دليلًا على السبب ، حيث يحاول ثاني أكبر اقتصاد في العالم الانسحاب لـ المقدمة.

txt

مفاجأة.. الأطفال الذكور أكثر ثرثرة من الفتيات | دراسة حديثة

txt

انتشار أعشاب بحرية تسبب أمراضًا تهدد الحياة .. تفاصيل

من المعروف أن مثل هذا التنقيب يمكن أن يحدد موارد المعادن والطاقة في الأعماق تحت سطح الأرض وستكون الحفرة عميقة جدًا بحيث تصل إلى صخور يعود تاريخها إلى 145 مليون سنة.

قال وانج تشون شنج، الخبير الفني في العملية ، إن حفر بئر بعمق يزيد عن 10000 متر هو محاولة جريئة لاستكشاف المنطقة غير المعروفة من الأرض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقال سون جين شنغ ، العالم في الأكاديمية الصينية للهندسة ، لوكالة أنباء شينخوا: "يمكن مقارنة صعوبة بناء مشروع الحفر بشاحنة كبيرة تسير على كابلين فولاذيين رقيقين".

txt

صحيفة عالمية تتحدث عن جريمة مروعة وقعت في الشرقية

txt

ينتقل بالسعال والمصافحة.. صحيفة بريطانية: فيروس قاتل ينتشر في المستشفيات

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تحقيق تقدم أكبر في استكشاف أعماق الأرض في خطاب ألقاه عام 2021 موجهًا إلى كبار الأثرياء في البلاد.

وتأتي المبادرة الجديدة في نفس الأسبوع الذي أرسلت فيه الصين أول رائد فضاء مدني إلى الفضاء ، وبعد اكتمال الحفارة البحرية التي تبلغ طاقتها 12 ألف طن ، والمصممة لتعدين الاحتياطيات الجيولوجية من الغاز الطبيعي.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

في المدرسة .. ابنة محمد رمضان الكبيرة تنشر فيديو صادمًا

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

أنت كذاب| موسيماني يرفض تدريب الزمالك.. ومرتضى منصور: "قولنا مين فاوضك؟!"

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. الأطفال الذكور أكثر ثرثرة من الفتيات | دراسة حديثة

انتشار أعشاب بحرية تسبب أمراضًا تهدد الحياة .. تفاصيل

العثور على كنز في حطام سفينة تيتانيك .. ما القصة؟

صحيفة عالمية تتحدث عن جريمة مروعة وقعت في الشرقية

ينتقل بالسعال والمصافحة.. صحيفة بريطانية: فيروس قاتل ينتشر في المستشفيات

إيلون ماسك يوقف تويتر في هذه القارة.. لهذا السبب

روسيا تمنع استخدام أي لغة في مدنها سوى الرسمية.. تفاصيل

هذا ما يحدث للجسم عند تناول 6 مكعبات شيكولاتة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

موافقة مبدئية على إنشاء مجلس وطني أعلى للتعليم.. ونواب: يطوّر المنظومة ويلائم متطلبات سوق العمل

70 ألف طفل مدخن بمصر.. جمال شعبان يعلن كارثة على الهواء|فيديو

إحباط تهريب صفقة مخدرات بـ44 مليون جنيه ومصرع عنصرين إجراميين بالبحر الأحمر

سماع دوي انفجارات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية| ماذا يحدث؟

تأجيل قروض المزارعين | طلب علني من نقيب الفلاحين بسبب المانجو

بسبب المساعدات العسكرية.. تحذير عاجل من فرنسا لـ أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عندها 29سنة والـ«باتشينو 82»|شاهد صور الكويتية نور الفلاح تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

تأثير اختيار الفنانات تسريحات وماكياج مناسبين لأعمالهن .. مصفف شعر يكشف |خاص

تصدرت التريند .. طريقة عمل البامية الويكا

أحمد العوضي يأكلها بدمائها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة نيئة؟

فيديو

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ