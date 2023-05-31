بـ غموض .. الصين تبدأ بـ شق أعمق حفرة في العالم

بدأ العلماء الصينيون بشكل غامض في حفر حفرة طولها 10000 متر (32808 قدم) في قشرة الأرض ، ولا أحد يعرف سبب ذلك.

في حين لا أحد متأكد من الدافع ، فإن حقيقة بدء الحفر في منطقة شينجيانغ الغنية بالنفط، قد تقدم دليلًا على السبب ، حيث يحاول ثاني أكبر اقتصاد في العالم الانسحاب لـ المقدمة.

من المعروف أن مثل هذا التنقيب يمكن أن يحدد موارد المعادن والطاقة في الأعماق تحت سطح الأرض وستكون الحفرة عميقة جدًا بحيث تصل إلى صخور يعود تاريخها إلى 145 مليون سنة.

قال وانج تشون شنج، الخبير الفني في العملية ، إن حفر بئر بعمق يزيد عن 10000 متر هو محاولة جريئة لاستكشاف المنطقة غير المعروفة من الأرض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقال سون جين شنغ ، العالم في الأكاديمية الصينية للهندسة ، لوكالة أنباء شينخوا: "يمكن مقارنة صعوبة بناء مشروع الحفر بشاحنة كبيرة تسير على كابلين فولاذيين رقيقين".

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تحقيق تقدم أكبر في استكشاف أعماق الأرض في خطاب ألقاه عام 2021 موجهًا إلى كبار الأثرياء في البلاد.

وتأتي المبادرة الجديدة في نفس الأسبوع الذي أرسلت فيه الصين أول رائد فضاء مدني إلى الفضاء ، وبعد اكتمال الحفارة البحرية التي تبلغ طاقتها 12 ألف طن ، والمصممة لتعدين الاحتياطيات الجيولوجية من الغاز الطبيعي.

