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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مفاجأة.. الأطفال الذكور أكثر ثرثرة من الفتيات | دراسة حديثة

صدى البلد

 جميع الأطفال الصغار عند ولادتهم يكونون مزعجين بنفس القدر، ولكن أوضحت دراسة حديثة بأن الأطفال الذكور أكثر إزعاجًا وثرثرة من الفتيات.

تشير دراسة إلى أن الأولاد الصغار هم في الواقع أكثر ثرثرة من الفتيات خلال السنة الأولى من حياتهم، فقط بعد عيد ميلادهن الأول تتفوق الفتيات على الأولاد وتفعلن المزيد من الثرثرة.

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فقد نظر الباحثون إلى 5899 طفلًا تصل أعمارهم إلى عامين تم تزويدهم بمسجلات صوتية صغيرة لمدة ستة أيام منفصلة في المتوسط، ونتج عن ذلك أكثر من 450.000 ساعة من التسجيلات ، بما في ذلك أكثر من 56 مليون ضوضاء للأطفال ، والتي تم تحليلها بواسطة خوارزمية.

بالنسبة للرضع حتى سن عام واحد ، كان الأولاد أكثر ثرثرة بنسبة 10 في المائة من البنات، وكان هذا يعتمد على الأصوات التي تمثل الأصوات المبكرة الشبيهة بالكلام ، بما في ذلك أصوات الصرير والتوت وأصوات "غاغا" و "بابا"، ولكن باستثناء البكاء والضحك والعطس والتجشؤ .

خلص الباحثون إلى أن الأطفال الصغار قد يكونون مجبرين على الثرثرة أكثر لأننا عندما كنا بشرًا مبكرًا ، كانت هذه طريقة مهمة للأطفال لإبلاغ والديهم بأنهم يتمتعون بصحة جيدة ويجب الاعتناء بهم بدلاً من التخلي عنهم.

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ولأن الأولاد أكثر عرضة للوفاة من البنات في عامهم الأول ، تشير السجلات الطبية ، ربما كان الآباء الأوائل أكثر عرضة لإهمالهم أو تركهم ، لذلك كان هذا مهمًا للغاية من الناحية التطورية.

ومع ذلك ، وجدت الدراسة أن الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين عام واحد وسنتين كان صوتهن أعلى بنسبة 7 في المائة من الفتيان.

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