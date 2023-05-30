ينتقل بالسعال والمصافحة.. صحيفة بريطانية: فيروس قاتل ينتشر في المستشفيات

حذر الأطباء من أن فيروس قاتل لا يعرفه سوى قلة من الناس يسبب حالة من الارتباك في وحدات العناية المركزة ومستشفيات الأطفال، فقد أدت المعدلات المرتفعة للإصابة بفيروس كوفيد والإنفلونزا وحتى الفيروس المخلوي التنفسي خلال فصل الشتاء إلى اكتظاظ المستشفيات خلال فصل الشتاء خلال حالة يطلق عليها اسم "الوباء الثلاثي".

لكن حالات الإصابة بفيروس الميتابينوموفيرس البشري (HMPV) ، والتي يمكن أن تسبب التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي ، ارتفعت إلى مستويات قياسية في الربيع ، وفقًا لأنظمة مراقبة الفيروسات التنفسية التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

قد يفسر جزئيًا سبب اختبار العديد من الأشخاص للإنفلونزا وكوفيد سلبيًا في الأشهر الأخيرة على الرغم من ظهور الأعراض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قال الدكتور جون ويليامز ، طبيب الأطفال في جامعة بيتسبرغ الذي أمضى حياته المهنية في البحث عن لقاحات وعلاجات الميتابينوموفيرس ، إن HMPV كان "أهم فيروس لم تسمع به من قبل ''.

في منتصف شهر مارس هذا العام ، كانت 11 بالمائة من الحالات التي تم اختبارها إيجابية لفيروس HMPV، وهذا أعلى بنسبة 36 في المائة من متوسط ​​الذروة الموسمية التي سبقت الجائحة والتي بلغت سبعة في المائة.

من المحتمل أن معظم المرضى الذين أصيبوا بالفيروس فعلوا ذلك عن غير قصد ، حيث يتم اختبار الأشخاص فقط في المستشفى أو غرفة الطوارئ، وبسبب نقص الاختبارات ، لا يُعرف عدد الذين يصابون بالعدوى أو يموتون من HMPV كل عام ، ولكن اختبار إيجابية المسحات التي يتم اختبارها في ازدياد.

وتظهر اختبارات الدم أن معظم الأطفال قد أصيبوا به في سن الخامسة، ولا توجد لقاحات أو أدوية لعلاج HMPV، ويسبب السعال وسيلان الأنف والتهاب الحلق والحمى. في الحالات الخطيرة ، قد يعاني المريض من صعوبة في التنفس ، أو يعاني من التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي.

كما هو الحال مع الأنفلونزا ، فإن الأطفال وكبار السن هم الأكثر عرضة للخطر لأن جهاز المناعة لديهم إما لا يزال يتطور أو يتدهور.

ينتشر الميتابينوموفيرس عن طريق الاتصال المباشر أو القريب مع شخص مصاب ، مثل السعال أو المصافحة أو العطس أو لمس الأشياء أو الأسطح المصابة.

وجدت إحدى الدراسات أنه كان السبب الثاني الأكثر شيوعًا لعدوى الجهاز التنفسي لدى الأطفال بعد الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) ، والذي عادةً ما يسبب أعراضًا خفيفة تشبه البرد ولكنه يصيب الرضع وكبار السن بشكل أقوى.

ويقدر الباحثون أن 10 إلى 12 في المائة من أمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال مرتبطة بـ HMPV.