مسؤول يستغل نفوذه في تفريغ سد مياه ضخم لاسترداد هاتفه.. ما القصة؟

تم تعليق مسؤول حكومي في الهند من وظيفته، حيث استنزف خزانا لاسترداد هاتف أسقطه أثناء التقاط صورة سيلفي.





تم ضخ أكثر من مليوني لتر من المياه من خزان بارالكوت، على مدى أربعة أيام، في محاولة لاسترداد هاتف سامسونج التابع لراجيشفيشواس، مفتش الأغذية المحلي.





كان فيشواس في الخارج مع الأصدقاء بعد ظهر يوم الأحد الماضي عندما انزلق الهاتف من قبضته في البقعة ذات المناظر الخلابة في ولايةتشاتيسغار في وسط الهند.





في بيان فيديو شاركته إنديان إكسبريس، قال فيشواس إنه استأجر مضخة ديزل لتصريف بعض المياه في قناة قريبة" في محاولةلاسترداد الهاتف وأنه فعل ذلك بعد طلب إذن من ضابط شعبة فرعية.





وقال أيضا إنه طلب من الآخرين في الخزان محاولة استرداد الهاتف، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إليه حيث كان هناك الكثير من المياه.





تتعارض روايته للأحداث مع رواية صاحب العمل، الذي أوقفه على أساس إساءة استخدام منصبه، مشيرا إلى أنه أهدر ملايين اللترات منالماء في وقت الحرارة الشديدة.





كما يدعي أمر التعليق الخاص به، الذي اطلعت عليه شبكة سي إن إن، أن فيشواس لم يحصل على إذن لتصريف المياه.