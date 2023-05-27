الأم الشيطانة تتفق مع شريكها على تعذيب ابنها.. فكان هذا مصيره

قررت أم وشريكها قتل ابنها بشكل مروّع، وبرعا الثنائي في تنفيذ كل فنون وأشكال التعذيب للطفل الصغير، ليكن مصير الطفل الوفاة بينما سُجنت الأم لمدة 10 سنوات.

كانت الأم الشريرة وشريكها يمزحان حول قيامهم بوضع الطفل في غرفة التعذيب، وتبادلوا النكات المريضة حول قسوتهم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

واستمعت المحكمة إلى أن الشريك المريض ضرب الطفل وهاجمه ، مما تسبب في إصابات في جميع أنحاء جسده، في هذه الأثناء ، نظرت الأم في الاتجاه الآخر وسمحت باستمرار العنف.

تم حبس الشريك لمدة 32 عامًا بتهمة القتل بينما سجن الأم لمدة 10 سنوات بسبب التسبب في وفاة أبنها أو السماح به.

واعترف الثنائي بأنهما وضع الشاب في غرفة تعذيب، واستمعت المحكمة إلى أنهما تسببا في إصابة الشاب بجرح فجائي في أعضائه التناسلية بسبب أداة حادة، كما قاما بإحراق جبين الطفل بكريم إزالة الشعر.

كل أعمال العنف هذه تسببت في توقف الطفل ذو الـ 15 شهرًا عن التنفس بينما كان يتقيأ، حتى أعلن وفاته في المستشفى.