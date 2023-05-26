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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إيلون ماسك يحرم أبناءه الـ 9 من ورثه الضخم.. ما القصة؟

صدى البلد

في أغرب تصريح يتلفظ به أب، قال إيلون ماسك إنه سيكون من الخطأ منح أطفاله حصصًا في شركاته بشكل تلقائي وليس من حقهم الأصلي.

وجد الملياردير التكنولوجي البالغ من العمر 51 عامًا خلفاء لشركاته الخمس، لكن أطفاله من ضمن خلفائه الذي وجدهم ماسك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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وإذا حدث الأسوأ ومات الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، فلن يحصل الأبناء بالتأكيد على حصص من شركات أبيهم الملياردير ماسك.

وقال ماسك  لمجلس الرؤساء التنفيذيين في صحيفة وول ستريت جورنال: '"هناك أفراد معينون تم تحديدهم أنني أخبرت مجلس الإدارة' انظر ، إذا حدث لي شيء بشكل غير متوقع ، فهذه توصيتي لتولي المسؤولية".

فقد لا يؤمن إيلون بتسليم السيطرة على إمبراطوريته الضخمة لأطفاله لمجرد أنهم مرتبطون ببعضهم البعض.

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وعلى الرغم من أن لديه تسعة أطفال لا يرى أن أحد يستحق ورثه، وأوضح: "أنا بالتأكيد لست من المدرسة التي تمنح أطفالي تلقائيًا بعض حصة من الشركات ، حتى لو لم يكن لديهم اهتمام أو ميل أو قدرة على إدارة الشركة".

ظل قطب التكنولوجيا متزنًا للعثور على خليفة أكثر جدارة ولا يعتقد أنه يجب أن يكون من حق أطفاله الحصول على المليارات.

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